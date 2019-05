Vegyes képet mutatnak az amerikai tőzsdék a csütörtöki piacnyitás után 2019.05.02 15:44

Mérsékelt elmozdulás mellett vegyesen teljesítenek a tengerentúli tőzsdék a csütörtöki piacnyitás után, a befektetők a Fed kamatdöntő ülését követő jegybankári kommentár megemesztése után a vállalati hírekre és gyorsjelentésekre fókuszáltak. Jerome Powell A Fed jegybankárjai a különböző inflációs mutatók közelmúltbeli süllyedése kapcsán úgy látták, hogy továbbra is lehetnek amögött átmeneti tényezők, így azok enyhülésével az infláció emelkedhet majd, míg Jerome Powell a kamatcsökkentésre vonatkozó várakozásokat hűtötte le, miután a Fed elnöke szerint nincs ok a kamatlábak változtatására egyelőre. A kereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatban mindemellett kedvező hírek érkeztek, miután Steve Mnuchin kedvezően értékelt az USA és Kína kereskedelmi egyeztetéseinek legutóbbi fordulóját, bár az amerikai pénzügyminiszter szerint továbbra is vannak még vitás kérdések. A Nasdaq 0,2 százalékos emelkedése mellett az S&P500 stagnál, míg a Dow 0,1 százalékkal került lejjebb.