Eséssel zárta a csütörtöki kereskedést a magyar tőzsde, a BUX 123 pontos mínusz mellett 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a blue chipek felemásan teljesítettek. Az OTP 1,2 százalékos esést követően 11 970 forinton zárt, a Mol 0,2 százalékkal került lejjebb, az olajcég papírjai 3 272 forinton fejezték be a csütörtöki kereskedést, míg a Magyar Telekom 0,8 százalékos esés után 414,5 forinton búcsúzott a hét negyedik napjától. A pozitív kivételt a Richter jelentette, a gyógyszergyártó papírjai 0,8 százalékos emelkedés után 5 100 forinton zártak.

Felfelé kapaszkodnak az irányadó európai részvényindexek csütörtök délután, a régiós bankpapírok közül 2,7 százalékos emelkedésével azonban kiemelkednek a Raiffeisen részvényei. A társaság mai közgyűlésén minden határozatot elfogadtak a részvényesek, az eseményen az is kiderült, hogy a felügyelőbizottság elsősorban az adatkezelés biztonságára és kibervédelemre szeretné helyezni a hangsúlyt a banknál, a menedzsment pedig 5 pillérre épülő digitalizációs stratégiát állított össze. A Raiffeisen vezérigazgatója pozitív összegzést adott a tavalyi pénzügyi évről a közgyűlésen, kiemelve, hogy a bank történetének legnagyobb éves konszolidált eredményét érte el, aminek köszönhetően az egy évvel korábbinál 50 százalékkal magasabb, részvényenként 93 centes osztalékot fizethet a pénzintézet.

Emelkedéssel indult a hét negyedik napja a tengerentúli tőzsdéken, az amerikai részvénypiacok erősödését támogathatták a monetáris lazítással kapcsolatos várakozások, miután a befektetők egy része abban bízik, hogy a Fed hamarosan kamatot vághat. A hangulatot mindemellett javíthatták a kínai gazdaságélénkítő intézkedésekkel összefüggő várakozások is, a Reuters beszámolója szerint a kínai miniszterelnök-helyettes nem zárta ki a további élénkítő intézkedések lehetőségét. A csütörtöki piacnyitástól távolodva a Nasdaq 0,6 százalékkal került feljebb, míg a Dow és az S&P500 egyaránt 0,5 százalékkal került feljebb.

Eséssel indult a csütörtöki kereskedés az európai tőzsdéken, miután a részvénypiacok hangulatára továbbra is az USA és Kína kereskedelmi konfliktusa vetett árnyékot. A délelőtt második felében a kontinens irányadó részvényindexei a korábbi eséseket ledolgozva már felfelé kapaszkodtak, a tengerentúli piacnyitás felé közeledve a CAC40 stagnál, míg a DAX 0,4 százalékkal került feljebb.

A pozitív fordulat azonban egyelőre várat magára, a Waberer's árfolyama az elmúlt hetekben tovább esett, a részvény pedig csütörtökön 4,6 százalékos esés után 1 050 forinton új történelmi mélypontra esett. A Waberer's részvényeit 2017. júliusában 5 100 forinton vezették be a magyar tőzsdére, a kibocsátás óta a Waberer's részvényei értékük 79,4 százalékát veszítették el.

A Waberer's május elején tette közzé első negyedéves beszámolóját , bár a társaság árbevétele nőtt, azonban a megugró költségek és az alacsonyabb kapacitáskihasználtság hatására viszont jelentősen csökkent az EBITDA-ja. Részben ezekért, részben a kibővült gépjárműállomány magasabb értékcsökkenése miatt, a vállalat üzemi szinten is veszteséges volt. A menedzsment jelezte, hogy több intézkedésük kedvező hatása az év második felében jelentkezhet érdemben.

Megemelte a Masterplast célárát az MKB 2019.06.13 10:36

Az MKB megerősítette a Masterplastra részvényeire vonatkozó vételi ajánlását, a célárfolyamot azonban 874 forintra emelte meg, miután az MKB elemzője szerint javul az iparági környezet, és a legtöbb piacon ez fenn is maradhat, ami támogathatja a társaságot abban, hogy elérje a céljait. A cég bevételei 19 százalékkal nőttek az első negyedévben és a dinamikus növekedés folytatódhat a következő negyedévekben is, ennek fényében megemelte a bevételvárakozását az elemző. Az MKB elemzője kiemelte, hogy a Masterplast bevételeinek nagy része Magyarországról érkezik, ahol a CSOK-nak köszönhetően az építőipar erős maradhat. Az MKB elemzője hozzátette, hogy kockázatok azért látszanak, az építőipari vállalatoknál a szerződésállomány csökkenő trendet mutat és a munkaerőhiány is nehézséget jelenthet. Az MKB új célára 21,7 százalékkal magasabb a Masterplast szerdai záróárfolyamával összehasonlítva, a társaság részvényárfolyama minimális erősödés mellett 0,3 százalékkal került ma feljebb.