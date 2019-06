A továbbra is borús hangulatban az irányadó európai részvényindexek eséssel indították a hét első napját, a hétfői piacnyitástól távolodva a kontinens börzéi tovább csúsznak lefelé, a CAC40 0,7 százalékos esése mellett a milánói börze 1 százalékot esett, míg a DAX 0,7 százalékkal került lejjebb.

Eséssel vágtak neki a hét utolsó napjának a tengerentúli tőzsdék, miután az amerikai elnök minden mexikói importtermékre fokozatosan emelkedő vámot jelentett be a következő hónapokra, ami szakértők szerint hirtelen lassulást válthat ki az amerikai gazdaságban és akár recesszióhoz is vezethet Mexikóban. A kereskedelmi háborús aggodalmak fokozódása miatt a pénteki kereskedés második felében sem javult a hangulat, az amerikai részvényindexek eséssel zárták a hét utolsó napját, a Dow 1,4 százalékkal került lejjebb, az S&P500 pedig 1,3 százalékot esett.

Folytatják a gyengülést az olajárak hétfő reggel; a befektetők továbbra is a kereskedelmi háború keresletcsökkentő hatásai miatt aggódnak. Az árfolyamok pénteken is jókora eséssel fejezték be a napot, így a májusi teljesítményük az elmúlt fél évben a legrosszabbnak számít.

