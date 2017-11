Mészárosék is beszálltak a nagy magyar tőzsdefejlesztésbe

Felpörgött a forgalom a magyar tőzsdén, az elmúlt napokban többször is előfordult, hogy 20 milliárd forint fölött alakult a BÉT-forgalom, de hogy a kiugró értékeket kisimítsuk, megnéztük, hogy a gördülő egy havi átlagos napi forgalom hogyan alakult, és azt kaptuk, hogy az átlagos napi forgalom 14 milliárd forint közelébe emelkedett, ilyen magas utoljára több mint 6 évvel ezelőtt, 2011 októberben volt a BÉT forgalma.

A forgalom felfutása szeptember vége óta látványos.

A növekedés egyik motorja az, hogy a blue chipekben is emelkedett a forgalom, az elmúlt hónapokban a Magyar Telekom kivételével minden hazai nagypapírban élénkült a volumen.

Ami viszont ennél sokkal látványosabb, hogy a négy nagypapíron kívül is van élet, nem is akármilyen, a kispapírokban olyan pörgés alakult ki, amilyenre még nem volt példa, a milliárdos átlagos napi forgalmak gyakorlatilag példa nélküliek a BÉT-en. A nem blue chip papírok napi átlagforgalma mostanra 4,5 milliárd forint közelébe emelkedett, a BÉT forgalom-növekedéséhez a kispapírok most már nagyobb arányban járulnak hozzá, mint a nagyok. A grafikonról az is leolvasható, hogy a legutóbbi hetek trendjétől eltekintve jól látszik, hogy amikor élénkült a kispapírok forgalma, akkor érezhetően csökkent az érdeklődés a blue chipek iránt.

És hogy melyik kispapírok forgalma ugrott meg igazán? Hát, először is szinte minden kispapír iránt jóval nagyobb most az érdeklődés most, mint mondjuk év elején, másrészt több részvényre nem is igaz már a kispapír elnevezés, az Opusban, a Konzumban és az Appeninben, vagyis a Mészáros Lőrinchez köthető hazai részvényekben például már jóval magasabb a forgalom, mint mondjuk a hagyományosan blue chipnek tekintett Magyar Telekomban. Ha csak a forgalmat vennénk alapul, és ragaszkodnánk ahhoz, hogy a Telekom még mindig nagypapír, akkor valójában 6-7 blue chipünk lenne a BÉT-en.

A következő ábra is igen látványos, a három Mészáros-részvény együttes forgalma idén már több alkalommal is meghaladta az OTP-részvények forgalmát, a gördülő havi átlagok is többször nagyon közel kerültek egymáshoz, volt olyan nap, amikor alig 800 millió forint volt a különbség, egyelőre még az OTP javára.

De hogy lássuk, nem csak a Mészáros-papírokban van nagy pörgés, mutatjuk az OTT-ONE (korábban FUSO, HybridBox) grafikonját. A vállalat részvényeinek egy havi gördülő átlagforgalma 230 millió forint fölé emelkedett, volt olyan nap, amikor közel 800 millió forintos forgalmat regisztráltunk, de több 500 millió forint feletti nap is volt az elmúlt két hétben.

Ha a teljes forgalomból kivonjuk a blue chipek, és a forgalom alapján kicsinek már nem igazán nevezhető Mészáros-részvények forgalmát, akkor az igazi kispapírok forgalmához jutunk. A lenti ábráról kiderül, hogy ritkán volt olyan nagy a pörgés ezekben a részvényekben, vagyis ezek is hozzájárulnak a BÉT teljes forgalmának bővüléséhez.

Az elmúlt hónapokban alaposan átrajzolódott a forgalmi sorrend a BÉT-en, ha csak a forgalmat nézzük, a kispapírok többé már nem kicsik, az elmúlt egy hónap átlagos napi forgalma alapján az OTP és a Mol mögé feljött a harmadik helyre az Opus, a Telekomot pedig az Appeninn és a Konzum is beelőzte, az OTT-ONE forgalma pedig lassan már összemérhető a Telekoméval.

És hogy mennyivel járultak hozzá a Mészáros-részvények a forgalom bővüléséhez? Nélkülük nem lett volna meg a több mint 6 éves csúcs az egy havi gördülő átlagos napi forgalomban.