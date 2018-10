Mészárosék újra felforgatják a tőzsdét

2018 nagy sztorija a BÉT-en

Minden évre jut néhány nagy részvénysztori a magyar tőzsdén, 2017 egyértelműen az Opus és a Konzum éve volt, idén pedig egy újabb Mészáros-érdekeltség, a 4iG megy nagyot. Az informatikai vállalat árfolyama tavaly év végén még csak 205 forinton állt, egy fél évvel később már 448 forintig tépték, ma pedig már 600 forint felett is állt a 4iG árfolyama. Az árfolyam meredek emelkedése nem véletlen, a recept pedig sok szempontból nagyon hasonló, mint amit más Mészáros-papírnál láthattunk: Mészáros Lőrinchez köthető vállalatok, jelen esetben az Opus, és a Konzum két alapja szerzett többségi befolyást a 4iG-ben, nagyrészt ezért ugrott meg a cég árfolyama.A forgatókönyv egyébként abban is nagyon hasonló volt, hogy az árfolyam jóval a nagy bejelentések előtt reagált, miközben hivatalosan csak június 6-án jelentették be a cég feletti irányítás megszerzését, addigra az árfolyam két hónap alatt duplájára emelkedett. És a folytatás is nagyon hasonló volt az Opus vagy a Konzum pályafutásához, Mészárosék tulajdonszerzése előtt/alatt olyan szintű optimizmus árazódott a papírokba, hogy a következő időszak bejelentései már nem igazán mozgatták meg az árfolyamot, hiába kapott nagy megrendeléseket a 4iG, az árfolyam csak oldalazott, egészen mostanáig. Csak az elmúlt egy hétben újabb 50 százalékot emelkedett a részvényárfolyam, az emelkedés egy része már itt is a nagy bejelentés, vagyis Mészárosék további tulajdonszerzése előtt megvolt, de a 4iG azóta is meredeken emelkedik.

Miközben tavaly év végén a 4iG piaci értéke még csak 3,5 milliárd forint volt, mostanra közel 10 milliárd forintra hízott a kapitalizáció.

Mivel foglalkozik a 4iG?

Projektmenedzsment és szakmai minőségbiztosítás (ICT)

Platformfüggetlen, egyedi szoftvertervezés és -fejlesztés

Adatbázis- és alkalmazásszerverek üzemeltetése (Oracle, Java)

Oracle ERP és CMS rendszerek implementálása és üzemeltetése

Oracle ERP és CMS rendszerekhez kapcsolódó fejlesztés

ECM megoldások implementálása és üzemeltetése (Microsoft, Oracle, Opensource)

Egyedi fejlesztésű dokumentum- és ügykezelő rendszerek fejlesztése

Iratkezelő rendszer fejlesztése, értékesítése (Contentum eRecord)

Iratkezelési szaktanácsadás.

Bár az Opus és a Konzum beszállása ráirányította a figyelmet a 4iG-re, biztosak vagyunk benne, hogy ennek ellenére is sokan úgy veszik a vállalat papírjait, hogy nem igazán tudják, mivel is foglalkozik a cég, sok befektetőnek bőven elég, hogy Mészáros-sztori van, ezért összefoglaljuk, mivel is foglalkozik a vállalat.A 4iG-t 1990-ben alapította magyar fejlesztők egy csoportja egyedi szoftveralkalmazások fejlesztésére. A cégnek három leányvállalata van, azüzleti intelligencia megoldásokat kínál, nagyvállalati rendszerek szállítója. Ateljes körű informatikai termék-és szolgáltatásportfolióval rendelkezik. A, a Humansoft leánycége pedig az építészetben és a gépészetben alkalmazott 3D technológiákra specializálódott.A 4iG tevékenységi körei:A 4iG tavaly közel 17 milliárd forint árbevételt termelt. Az elmúlt években nem ment olyan jól a vállalatnak, míg a 2016-os negatív nettó eredménnyel zárták, addig 2017-ben már az üzemi eredmény szintjén is veszteséges volt a 4iG és az idei első félév is veszteséges eddig.

Beszálltak Mészárosék

Vezércserék

Jönnek a megrendelések

A 4iG leányvállalatai konzorciumi tagként milliárdos összegű keretszerződéseket kötöttek. A HUMANsoft Kft. másik 3 konzorciumi tag részvételével 28 milliárd forint + ÁFA, másik 9 konzorciumi tag részvételével 20 milliárd forint + ÁFA, és másik 7 konzorciumi tag részvételével 2,5 milliárd forint + ÁFA értékű keretszerződést kötött a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal

A 4iG Nyrt. 100%-os tulajdonú leányvállalata, a HUMANsoft Kft. szerződést kötött az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársasággal valamint az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, aminek keretein belül a terepen dolgozókat fogják ellátni IT-eszközökkel. A szerződés értéke több mint 1,6 milliárd forint.

Szeptemberben szerződést kötött a 4iG a Nemzeti Akkreditáló Hatósággal szoftverfejlesztési feladatok megvalósítására, a szerződés értéke több mint félmilliárd forint.

Mi jöhet most?

Az új tulajdonos érkezésével nem csak a tulajdonosi szerkezet rendeződött rá, de számítani lehetett rá, hogy vezércserék is lesznek a cégnél.Először a korábbi nagytulajdonosok adták el a részesedésüket a vállalatban, Dr. Móricz Gábor és a GridLogic Kft. részesedése is nullára csökkent, valamint Fehér István is eladta részesedése nagy részét.Szeptemberben új gazdasági vezérigazgató-helyettes érkezett a céghez, Thurzó Csaba személyében, majd a leányvállalatok élére is új vezetők kerültek. A Humansoft és az Axis Rendszerház Kft. ügyvezető igazgatója , Dr. kovács Zsolt távozott, teendőit Radó Gábort és Farkas Péter látja el. Dr. Felső Gábor a 4iG vezérigazgatói posztjáról távozott és a Mensor 3D-nél betöltött ügyvezető igazgatói pozíciójáról is lemondott. A 4iG vezérigazgatójának Zibriczki Bélát nevezte ki az igazgatóság, Mensor3D Kft. ügyvezető igazgatójává pedig együttes aláírási joggal Radó Gábort és Farkas Pétert nevezte ki a cég.Mészárosék megjelenése után a 4iG több, nagy értékű megrendeléshez jutott:Sokan azért veszik a 4iG részvényeit, mert arra számítanak, hogy az új tulajdonosoknak nagy tervei vannak a céggel. A többségi tulajdonrész megszerzése már nyilvánvalóan erre utal, és az is látszik, hogy az új tulajdonosok megjelenése óta nagy megrendeléseket kapott a cég, vagyis a fundamentumok már most is erősödnek. A Portfolio-nak Fekete Péter, a Konzum vezérigazgató-helyettese a Telenor esetleges megvásárlásával kapcsolatban azt mondta, hogy a telekommunikációs szektor a Konzum növekedési stratégiájának egyik fő iránya, és mindenképpen szeretnének ezen a területen megjelenni. A célvállalatokat a tőzsdei jogszabályok miatt nem nevezhetik meg, de ennek a szektornak rövid időn belül szeretnének stratégiai, pénzügyi szereplőként részesei lenni. Piaci forrásainktól úgy tudjuk, hogy sokan ebből a mondatból vonják le azt a következtetést, hogy a távközlés/IT-területen a Konzum Csoport a 4iG támogatására is támaszkodva egy nagy magyar telkót hozna létre, olyat, amelyik előbb-utóbb a már piacon lévő nagy magyarországi cégeknek is versenytársa lenne. Többek között ebben hihetnek azok, akik az égbe repítik a 4iG árfolyamát, és biztosan nem a vállalat múltbeli eredményeire, egy olyan vállalat számaira, amelyik az elmúlt években jellemzően veszteséges volt.

A címlapkép forrása: BÉT