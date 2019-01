Mi lesz az Amazonnal a világ legdrágább válása után?

A váláskor egy 16 százalékos Amazon-részesedésen is osztozkodik majd a házaspár, ami jelenleg 130 milliárd dollárt ér. Előbb-utóbb ki fog derülni, hogy ebből mennyi kerül MacKenzie-hez, mert Jeff Bezos minden részvénymozgását be kell jelenteni, így legalább egy SEC-közlemény várható. Még ha ez nem is lenne kötelező, de az 5 százalék feletti tulajdonszerzés bejelentése az.Washington állam válási törvényei szerint a házasság alatt szerzett vagyont egyenlően kell elosztani a felek között. Egyes vélemények szerint bár Washington államban élnek, országszerte vannak otthonaik, így előfordulhat, hogy nem Washington államban nyújtják be a keresetet. Ha egy olyan állam bírósága dönt majd, ahol nem kell egyenlő mértékben elosztani a házasság alatt szerzett vagyont, akkor a bíróság mérlegelheti azt, hogy MacKenzie milyen mértékben járult hozzá a férje sikereihez, például segíthetett neki fontos üzleti döntéseket meghozni és nevelte a gyerekeket, hogy a munkára koncentrálhasson.Az elemzők és az alapkezelők többsége szerint a válás nem hoz semmiféle szignifikáns változást a vállalat vezetésében vagy a növekedési kilátásaiban. De a Seabreeze Partners egyik hedge fund menedzsere azonnal eladta a decemberben vásárolt Amazon-részvényeit a hírre.Ellentétben a Facebook és a Google részvénystruktúrájával az Amazonnál nincs egy olyan részvénysorozat, ami extra szavazati jogot biztosít (amit az alapítók birtokolnak), így ha Jeff Bezos átadja az Amazon-részesedése felét, abban az esetben a feleségnek nagy beleszólása lehet a cég életébe, pont akkora, mint Bezosnak. Ha ezt el akarja kerülni Jeff Bezos, akkor egy új részvénysorozatot ki kell bocsátania a cégnek, de ezt jóvá kell hagynia a közgyűlésnek. És nem valószínű, hogy az alapító a részvényesek előtt szeretné intézni a válása részleteit - vélik elemzők.A Wedbush Securities elemzője azonban optimista, szerinte Jeff Bezos azért irányíthatja a céget, mert a részvényesek szeretik őt és a vízióját is, nem pedig azért, mert a részvények nagy részét birtokolja. A DA Davidson elemzője hozzáteszi, hogy ha bármi ok miatt Jeff Bezosnak el kellene hagynia a céget, az valószínűleg jelentős árfolyamesést okozna. Úgy irányítja a vállalatot, mintha 100 százalékban a sajátja lenne - tette hozzá.Egyelőre a befektetők nem aggódnak, a társaság részvényei nem bicsaklottak meg a válás hírére és még tartja a pozícióját a cég mint a legnagyobb amerikai vállalat piaci kapitalizáció alapján, amit a héten szerzett meg.