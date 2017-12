Mibe érdemes most fektetni? Három dolgot tanácsol Mobius

Mark Mobius

Dr. Joseph Mark Mobius 1936-ban született New Yorkban, német és puerto rico-i szülőktől. Bár amerikai születése miatt amerikai állampolgár is lehetett volna, ő inkább a német állampolgárságot választotta. Első diplomáját a Boston University-n szerezte kommunikációból, majd közgazdaságtanból szerzett doktori címet a Massechussetts-i műszaki egyetemen, de tanult még a Wisconsin-i, a New Mexico-i és a japán Kyoto egyetemen is. Az egyetem után a Vickers-da-Costa nemzetközi bróker cégnél dolgozott, majd az International Investment Trust Company elnöke lett Tajvanban.A világ egyik legnagyobb alapkezelőjéhez, a Franklin Templeton Investments-hez 1987-ben került, ahol az első amerikai feltörekvő piaci befektetési alap, a Templeton Emerging Markets Fund elnöke lett. A pozíció elvállalásáért cserébe többek között egy hongkongi irodát kért az alapkezelőtől. Mobius sokáig az egyik legsikeresebb feltörekvő piaci befektető volt, befektetéseit azonban korántsem koronázta mindig siker, a távol-keleti pénzügyi krízis előtt több alapot is indított, amivel csúnyán megégette magát.Mark Mobius alapvetően hosszú távú befektetési szemléletet folytat befektetései során, emellett a feltörekvő piaci részvények és régiók személyes megismerését kiemelten fontosnak tartja. Mobius ezért az év nagy részét egzotikus országokban tett utazásokkal tölti. Több mint 40 éves feltörekvő piaci tapasztalata és elismertsége miatt Mobius gyakran nyilatkozik gazdasági szaklapokban, televíziókban.