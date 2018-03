Michelin-csillagos étteremtől búcsúzik Budapest

A Tanti 2015-ben és 2016-ban is megkapta a Michelin-csillagot, a nemzetközi gasztronómia egyik legfontosabb elismerését. A 2015-ös díjazás után néhány héttel a séf Pesti István elhagyta az éttermet, és Tatán nyitott új helyet, Platán néven. Pesti után Heiszler Olivér vette át a konyhát, neki sikerült megtartania a csillagot, de azóta is történtek változások a konyha vezetésében.Az étterem, ami a Hegyvidék Központban működött péntek délután hivatalos Facebook-oldalán közölte , hogy szombaton nyit ki utoljára. A személyzet egy része az Andrássy úti Klassz-ban folytatja.A szaksajtó szerint az elmúlt hónapokban gyorsan cserélődött a személyzet az étteremben, ezzel pedig hektikusan alakult a minőség és a vendégek is elmaradtak.Emlékezetes, hogy az elmúlt hónapokban két fontos étterembezárás is volt Budapesten: szeptemberben a Bib Gourmand-díjas Laci!Konyha! étterem, néhány hete pedig a belvárosi Beszálló fúziós ételbár zárta be kapuit.