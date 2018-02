Milliárdos pert nyert a Buda-Cash felszámolója a Saxo Bank ellen

A bíróság határozata alapján az alperes Saxo Bank köteles a felperes Buda-Cash felszámolójának megfizetni 1 milliárd 170 millió forintot és 2 millió 542 ezer eurót, valamint ezek késedelmi kamatait, illetve vissza kell adnia a felperesnek az értékpapírjait.A bíróság ítélete nem jogerős, 15 napon belül lehet fellebbezni ellene. Az alperes nem jelent meg a határozat kihirdetésén. A bíróság szerint a Buda-Cash 79 százalékban, a Saxo 21 százalékban lett nyertes, a perköltségen ennek arányában kell osztozniuk. A felperes Buda-Cash Brókerház felszámolója ezért mintegy 27,4 millió forintot követelhet perköltségként az alperestől. A bíróság a határozat felolvasása előtt részletesen ismertette a per előzményét, a két pénzügyi vállalkozás vitáját, amely végül is a perhez vezetett.A dán Saxo Bank Magyarországon határon átnyúló szolgáltatás keretében egyebek között derivatív ügyleteket, devizakereskedési üzleteket is végez befektetőknek, illetve magyarországi brókercégek, befektetési szolgáltatók ügyfeleinek, ennek során került üzleti kapcsolatba a Buda-Cash Brókerházzal is.A két pénzügyi vállalkozás 2003 óta állt üzleti kapcsolatban egymással, amelyet több szerződés és keretmegállapodás is szabályozott. Az alperes Saxo kereskedési platformot, egy webes felületet biztosított a felperes Buda-Cash és ügyfelei számára, egyúttal kereskedési és letéti számláikat vezette. A bíróság ismertetése szerint a Buda-Cash ügyfeleinek egy része kifejezetten kockázatos devizákkal, devizapárokkal üzletelt.A két pénzügyi vállalkozás közötti vitás helyzetet a Svájci Nemzeti Bank 2015. január 15-i lépése váltotta ki, amikor is a svájci jegybank váratlanul eltörölte a svájci franknak az euróval szembeni rögzített árfolyamküszöbét. A svájci jegybank szerint az árfolyamküszöb "komoly károktól óvta meg" a svájci gazdaságot, de a fenntartása akkortól már nem volt indokolt. Az euró árfolyama 2012 januárja óta folyamatosan a 1,20 frankos szint körül mozgott, de a svájci jegybank döntését követően pár perc alatt 0,917 svájci frankra zuhant.Ez meglepetést okozott a pénzpiacokon, de a két peres fél üzleti kapcsolatában is, mert a Saxo Bank az akkor aktuálisan még le nem zárt devizaügyletek mögé újabb fedezeteket kért a Buda-Cash-től, illetve annak ügyfeleitől.A bíróság ismertetése szerint 2015 januárjában a Saxo Bank felszólította a felperest, hogy a nagy összegű negatív egyenleget mutató számlájára utaljon fedezetet. A probléma megoldására a felek 2015. január 18-án megállapodást kötöttek egymással, annak érdekében, hogy az azonnali, nagy összegű tartozás megfizetése hiányában is fennmaradjon az üzleti kapcsolat, folytatódjon a kereskedés, és ne kelljen a nyitott, nem veszteséges pozíciókat lezárni.A Buda-Cash azonban rövid időn belül jelentős veszteségeket szenvedett el, és a megállapodásban foglaltakat csak részben teljesítette. A Saxo Bank 2015. március 18-án kelt levelében, február 24-i hatállyal felmondta a Buda-Cash Zrt.-vel kötött valamennyi szerződését.Időközben a Magyar Nemzeti Bank átfogó helyszíni vizsgálatot tartott a Buda-Cash Zrt.-nél, majd 2015. február 24-én felfüggesztette a befektetési vállalkozási engedélyét, és felügyeleti biztost rendelt ki. Ezután március 4-én visszavonta a brókercég tevékenységi engedélyét, valamint kezdeményezte a felszámolását, amelyet a Fővárosi Törvényszék 2015. március 5-i kezdő időponttal rendelt el. Ezt követően a felek 2015. szeptemberig egyeztettek többek között a 2015. január 18-i megállapodás érvényességéről is.A Saxo Bank a Buda-Cash Zrt. részére fenntartott számlák egyenlegein lévő pénzt és pénzügyi eszközöket a Buda-Cash Zrt.-vel szembeni követelése fedezetének tekintette, és nem adta át. A Buda-Cash Zrt. pedig az egyeztetések során visszakövetelte a 2015. január 18-imegállapodás alapján megfizetett részleteket is.A Buda-Cash Brókerház Zrt. felszámolója, a felperes a bírósághoz 2015. október 21-én érkezett keresetében kérte a Fővárosi Törvényszéktől, hogy állapítsa meg a Saxo Bankkal 2015. január 18-án, a felszámolás megindulása előtt kötött szerződése érvénytelenségét. A keresetében azt is kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest a szerződés alapján átadott pénz - közel kétmilliárd forint és több mint 2,5 millió euró - visszafizetésére, illetve az értékpapírok visszaadására. A bíróság megállapította, hogy a 2015. január 18-án kelt megállapodás érvénytelen.A Saxo Bank a perben arra is hivatkozott, hogy a magyar bíróságnak a vita elbírálása során a dán jogot kell alkalmaznia, azonban ennek indokaira részletes magyarázatot nem adott, illetve az alkalmazandó dán jogszabályokat sem jelölte meg. A bíróság végül a magyar jogszabályok alapján bírálta el a keresetet.