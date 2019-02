Milliárdos veszteséggel készül a tőzsdére az Uber

50 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított le tavaly az Uber személyszállítással és ételkiszállítással - derül ki a cég közleményéből. A szám jól reprezentálja a vállalat méretét és globális elérését, ami azért különösen fontos, mivel tőzsdére készül és eddig úgy néz ki, hogy az év legnagyobb elsődleges részvénykibocsátása lehet.A negyedik negyedévben lassulás látszik, az Uber bevétele mindössze 2 százalékkal nőtt a negyedik negyedévben. Ez betudható annak, hogy a társaság jelentős engedményeket ad azokon a piacokon, ahol erős a verseny, ez pedig megkérdőjelezi a jövőbeli növekedési lehetőségeket is. Az Uberen lebonyolított forgalom viszont 11 százalékkal nőtt negyedév/negyedév alapon, ami jó jel azután, hogy az év nagy részében csak egyszámjegyű volt a dinamika. A 14,2 milliárd dolláros negyedik negyedéves forgalomból 2,5 milliárd dollárt tett ki az ételkiszállító Uber Eats.A teljes évet tekintve még hatalmas növekedés látszik, 43 százalékkal ugrott meg a bevétel 2018-ban 2017-hez képest. Továbbra is messze van az Uber attól, hogy nyereséget termeljen, de 2018-at már némileg kisebb veszteséggel zárta, mint 2017-et: tavaly 1,8 milliárd dolláros vesztesége volt az EBITDA szintjén, míg egy évvel korábban még 2,2 milliárd dollár volt a vesztesége.Az Uber decemberben nyújtotta be a tőzsdére lépési kérelmét, amire a várakozások szerint a második negyedévben kerülhet sor. Közben a rivális Lyft is tőzsdére készül, így a két cég között most nagy a verseny, hogy melyik lesz az első közösségi személyszállító, amelyik tőzsdére megy. Az, hogy veszteséges az Uber, nem feltétlenül ront az IPO sikerességén, hiszen ha jó növekedési sztoriról van szó, akkor eladható a befektetőknek.