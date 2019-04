Minden a terv szerint alakul az osztalékkal a Masterplastnál

Részvényenként 34 forintos osztalék kifizetéséről döntött a Masterplast Nyrt. éves rendes közgyűlése a múlt év végén közölt terveknek megfelelően. A menedzsment már korábban közzétette, hogy a következő évekre milyen adózott eredménnyel és ez alapján milyen osztalékkal számol, a közgyűlés mostani döntése alapján osztalékfronton minden a tervek szerint alakul.

A közgyűlés mostani döntése illeszkedik abba a trendbe, amit 2018 végén, a következő időszakra vonatkozó elképzeléseink bemutatásakor vázoltunk. Ha sikerül elérni a tervekben szereplő eredményeket, akkor az előttünk álló években jelentős mértékben tudjuk növelni az osztalék mértékét is

- hangsúlyozta Nádasi Róbert, a Masterplast Nyrt. vezérigazgatója.A társaságot 2018-ban az építőiparban itthon és európai szinten is tapasztalható konjunktúra segítette, és 10 százalékkal, 97,3 millió euróra növelte árbevételét, míg adózás utáni eredménye közel negyedével, 3,3 millió euróra bővült. A Masterplastnál középtávon is dinamikus fejlődéssel számolnak, 2021-re a cég forgalma átlépheti a 120 millió eurós határt.A gyors növekedésben jelentős szerepet játszanak a vállalat fejlesztései, ugyanis az elmúlt években több mint 5 milliárd forintnyi új beruházást valósított meg a Masterplast. Ezek közül kiemelkedett a szabadkai, összesen mintegy 15 millió eurós fejlesztés, ami 2018 végére lezárult. A beruházás keretében telepített új eszközök révén nem csak az üzem kapacitása nőtt, de minőségi és hatékonyságjavulás is várható, illetve jelentős mértékben bővül a termékválaszték - közölte a cég.Az árbevétel növekedés ütemét is meghaladó mértékű fejlődést vár a Masterplast menedzsmentje a nyereség vonatkozásában. Idén és jövőre egyaránt 25 százalékos bővülést prognosztizálnak a profitban, és még 2020-ban is további 20 százalékos fejlődéssel számolnak. A múlt év végén bemutatott tervekben

A 2018-as év után fizetendő részvényenkénti 34 forintos osztalék vonzó, közel 5 százalékos osztalékhozamnak felel meg, ami magasnak számít a BUX-részvények között.

Az árfolyam esik a mai kereskedésben, jelenleg 2,6 százalékos mínuszban tartózkodnak a papírok. Ezzel idén 5,4 százalékot emelkedett a részvény.