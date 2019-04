Minden idők legnagyobb autóipari megrendelését adta ki a BMW

A debreceni BMW-gyárról is szó lesz a Portfolio-MAGE Járműipar 2019 konferenciáján. Jelentkezz még ma az április 10-ei eseményre! ÁTTEKINTÉS

Több millió váltót szállíthat a ZF 2022-től a BMW-nek, tudta meg az FAZ. Azt egyelőre nem közölték a cégek, hogy milyen időintervallumban és összesen hány váltóról van szó, ezek a paraméterek függnek az autóipar átalakulásának sebességétől is.A szerződésben a ZF 8-fokozatú váltójának továbbfejlesztéséről van szó, amelyet 2009 óta gyakorlatilag minden prémiumgyártó modelljeibe beépítenek. Az új váltókat hibrid autókba építenének be, az alkatrészt az teszi alkalmassá erre, hogy a ZF a korábbinak megfelelő beépítési méretben a váltó mellett egy 160 kW-os elektromotort is be tud építeni a rendszerbe, ami alkalmas arra, hogy tisztán elektromosan mozgassa az autót.A váltókat 2022 első negyedévétől a saarbrückeni központi üzemben gyártanák, de a termelést kiterjesztenék a ZF amerikai és kínai üzemére is.Összességében két számjegyű milliárd eurós megrendelésről van szó, amelyet Stephan von Schuckmann, a ZF váltómű divíziójának vezetője szerint a ZF történetének legnagyobb megrendelése, a szakember azt nyilatkozta, hogy ez a legnagyobb megrendelés, amit valaha beszállító autógyártótól kapott.