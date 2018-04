Minden idők legnagyobb üzletéből gazdagodhat meg a világ első billiomosa

miközben az aszteroidabányászat pszichológiai korlátai magasak, a pénzügyi és a technológiai akadályok már sokkal alacsonyabbak. A Caltech becslései szerint egy aszteroida bányászatra képes űrhajó gyártási költsége 2,6 milliárd dollár lehet.

Az első ember, akinek a vagyona eléri az 1000 milliárd dolláros szintet, az az lesz, aki aszteroidákon fog nyersanyagot kitermelni. Határtalan energiaforrást és határtalan nyersanyagforrást kínál a világűr. A Goldman Sachs szerint nem is kell rá olyan sokat várni, hogy megkezdődjön a harc a "világűr kincseiért", mert a technológiai fejlődésnek köszönhetően drasztikusan csökkennek az űrhajók gyártási költségei és már a 21. században megszülethet az új iparág.A Goldman Sachs egy korábbi elemzésében azt írta, hogyA lehetőség felkeltette a magánszektor érdeklődését. A két legnagyobb cég a kaliforniai Deep Space Industries és a washingtoni Planetary Resources, amelyeknél az üzleti terv, hogy aszteroidákon kibányászott nyersanyagokból csinálnak majd pénzt.Úgy tűnik, hogy Luxemburg lehet a kozmikus bányászat európai központja. Az adóparadicsomként és pénzügyi központként ismert városállam fontos lett az aszteroidabányászatban gondolkodó cégeknek, miután több kis műholdas vállalatnak is van ott központja és az aszteroidák bányászatára vonatkozó törvények is motiválóak. A Deep Space nyitott irodát Luxemburgban és a luxemburgi kormánnyal is partnerségre lépett.Luxemburg 2016-ban kezdett el kidolgozni egy törvényt, ami tavaly lépett hatályba. A törvény értelmében a vállalatok a tulajdonosai lesznek annak, amit kibányásznak a világűrben.De az aszteroidákra magukra nem gyakorolhatnak tulajdonjogot.