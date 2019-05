Mindenki megőrült? - Úgy veszik milliárdokért a veszteséges cégeket, mintha nem lenne holnap

Sorban jönnek a tőzsdére a techcégek

Felpörögtek a technológiai részvénykibocsátások mostanában, vannak, akik már a technológiai lufi korszakához hasonlítják az időszakot. Ettől azért még messze vagyunk, de valóban, a második legtöbb IPO idén a technológia szektorban történt. Az Uberrel és a többi, veszteségesen működő "unikornissal" kapcsolatban elmondható, hogy a befektetők nem akarnak kimaradni a nagy növekedéssel kecsegtető sztorikból, de nem szabad elfelejteni, hogy mekkora kockázatot jelenthetnek. A most több tíz milliárd dollárt érő cégeknél azért benne van a pakliban, hogy kártyavárként omlik össze az üzleti modell, ha nem jön be egy fejlesztés, ha megjelenik egy erősebb versenytárs, vagy a szabályozói környezet kedvezőtlenül változik.Az idei nagy technológiai IPO-k felemásan teljesítettek, míg az Uber és a Lyft árfolyama esett, addig a Pinterest árfolyama szárnyalt (egészen a mai napig). Összeszedtük, hogy mi a sztori az idei technológiai IPO-k mögött és hogy hogyan teljesítettek.

Uber

Régóta várták már a befektetők a tőzsdére az Ubert, ami végül idén be is következett. Bár végül a vállalat piaci kapitalizációja elmaradt attól a 120 milliárd dolláros értéktől, amit sokan reméltek az elején, így is minden idők harmadik legnagyobb technológiai elsődleges részvénykibocsátása lett a vállalatérték alapján a Facebook és az Alibaba után (82 milliárd dollár).Bár nagy volt az érdeklődés, a kibocsátási árat a megcélzott sáv alján állapították meg végül, állítólag részben azért, hogy elkerüljék az első napi árfolyamzuhanást, részben pedig azért, hogy intézményi kört is bevonjanak a tulajdonosok közé, akik az IPO során alacsonyabb árral adtak ajánlatot. De ez nem sikerült maradéktalanul, mert az első két kereskedési napon nagyot esett a részvények árfolyama. Azóta némileg magukhoz tértek a részvények, még mindig több mint 4 százalékkal van a kibocsátási ár alatt a papír.Az Uber tipikus növekedési sztori, dinamikusan növekvő bevételekkel, viszont masszívan veszteséges a cég. A társaság bevétele tavaly 46 százalékkal nőtt, 11,3 milliárd dollárra, viszont közben 3,3 milliárd dolláros veszteséggel zárta az évet a működési eredmény szintjén. Nyereségről még nem is álmodhatott eddig az Uber. Nem meglepő egy startupnál, hogy a növekedésért beáldozza a profitot, ez a helyzet az Uber esetében is. Agresszív beruházásokat eszközöl a menedzsment az élelmiszerkiszállításba, a logisztikába, az elektromos biciklikbe és az önvezető autókba. Ami aggasztó, hogy még a cég is arra figyelmeztetett a saját prospektusában, hogy lehet, hogy soha nem lesz nyereséges a vállalat.

Lyft

Az Ubert beelőzte a tőzsdére lépéssel legnagyobb versenytársa, a Lyft. A vállalat március végén vitte véghez elsődleges részvénykibocsátását, ami jól indult. A részvényekre jelentős mértékű túljegyzés érkezett, végül a megcélzott ársáv felső határán keltek el a papírok és a kereskedés első napján több mint 20 százalékkal ugrottak meg a részvények, amivel egy 27 milliárd dolláros cég lett. A lelkesedés azonban nem tartott sokáig, most már 22 százalékkal tartózkodik a kibocsátási ár alatt a Lyft árfolyama.A személyszállítást végző cég tavaly 2,1 milliárd dolláros bevétel mellett ért el 911 millió dolláros veszteséget és sok elemző nem is volt túl lelkes az üzleti modelljével kapcsolatban. A vállalat veszteségei növekszenek és a piacra meglehetősen alacsonyak a belépési korlátok, a cég rosszul menedzselt és a részvények árazása túl magas, nem reális.

Pinterest

Áprilisban ment tőzsdére a Pinterest, amely kifejezetten erősen debütált a tőzsdén, az első nap 27 százalékos pluszban is állt a papír a kibocsátási árhoz képest és a lendület azóta sem tört meg, már több mint 60 százalékot kereshettek papíron azok, akik részt vettek az elsődleges részvénykibocsátásban. A mai napig bezárólag, pénteken ugyanis egy gyenge negyedéves gyorsjelentést követően 17 százalékos zuhanással nyitottak a részvények.A Pinterest felhasználóinak száma stabilan növekszik, 2018 végén már elérte a 285 millió főt és a hirdetők is szeretik, tavaly 755 millió dollárra nőtt a bevétele az egy évvel korábbi 473 millió dollárról. A nyereségesség viszont még várat magára, bár nincsenek milliárdos veszteségei: tavaly 63 millió dolláros veszteséget könyvelt el a cég. Elemzői vélemények szerint jó úton halad a Pinterest a profitabilitás felé, viszont a részvények nagyon túlértékeltek.

Zoom Video Communications

A Pinteresttel egy napon debütált az amerikai tőzsdén az amerikai videókonferenciás vállalat, a Zoom Video és hasonlóképpen nagy emelkedéssel indult a tőzsdei pályafutása, több mint 70 százalékkal ugrott meg az első kereskedési napon a részvények árfolyama. Mostanra pedig a kibocsátási árhoz képest több mint duplázott és egy 21 milliárd dolláros cég lett.Az előfizetéses modellel működő vállalat 330 millió dolláros bevételt ért el tavaly, ami több mint a duplája az egy évvel korábbi szintnek és nyereségbe fordult a cég, 7,6 millió dolláros profitot ért el, mai 2,3 százalékos nettó profit marzsnak felel meg. A Zoom Video az egyike azon kevés "unikornisnak", amely a magas növekedési ráta mellett nyereséget tud felmutatni.

PagerDuty

A vállalati szoftvereket fejlesztő cég áprilisban 59 százalékos emelkedéssel zárta az első kereskedési napját, és azóta még tovább menetelt az árfolyam, a kibocsátási árhoz képest 130 százalékos pluszban van a részvény.A PagerDuty egy olyan platformot kínál, ami a különböző incidensek során segít az ügyfeleinek, a machine learning segítségével proaktívan figyelmezteti őket a potenciális leállásokra. Több mint 10 ezer ügyfele van, köztük az IBM, az Auto Trader, vagy a Monzo. A vállalat 118 millió dolláros bevételt könyvelt el a január végén zárult pénzügyi évében és 40 millió dolláros veszteséget ért el.

Mi a helyzet a tavaly tőzsdére ment techcégekkel?

A tavalyi év is erős volt a technológiai IPO-k szempontjából, olyan cégek mentek tőzsdére 2018-ban, mint a kínai mobilgyártó, a Xiaomi, a Spotify, az elektromos autókat gyártó Nio, vagy a Dropbox. A Xiaomi nagyot zuhant a kibocsátási árhoz képest és a Nio is jóval alatta van, a Dropbox és a Spotify viszont a kibocsátási árhoz képest pluszban van.

Árazás

Ami a mostanában tőzsdére ment cégek árazását illeti, sem az Uber, sem a Lyft papírjait nem tartotta senki soha olcsónak, de néhány nemrég debütált techpapírhoz képest sehol sincsenek. A Zoom Video például kiugróan magas értékeltségi szinten forog most. Az összehasonlíthatóság kedvéért 2019-es előretekintő P/S rátákat használtunk, mivel a vállalatok közül sok még idén sem lesz nyereséges az elemzői várakozások alapján.