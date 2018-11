Mindenkit le fognak nyomni a Huawei-telefonok 2020-ra

A második negyedévben a Huawei okostelefon-értékesítései lekörözték az iPhone-eladásokat, így a világ második legnagyobb okostelefon-gyártója lett a cég az Apple után. A Samsung pozícióját egyelőre nem veszélyezteti, de a kínai telefongyártó fogyasztói divízójának vezérigazgatója, Richard Yu szerint jövőre már nagyon közel lesznek a világelső Samsunghoz, 2020-ban pedig már le is körözhetik és a Huawei lehet a világ legnagyobb okostelefon-gyártója.Manapság a vállalat hajtogatható telefonokról, 5G-technológiáról, kiterjesztett valóság-szemüvegekről beszél, de nem volt mindig a mobil technológia úttörője. 2010-ben, amikor már az Apple a harmadik iPhone-modelljét mutatta be, a Huaweinek még nem is volt saját márkás telefonja, más vállalatoknak tervezett és gyártott telefont. Beszállító volt és távközlési hálózati eszközöket gyártott.Az első saját márkás okostelefonját 2010-ben dobta piacra a cég, Android operációs rendszerrel, amit már 60 euróért meg lehetett venni. Az olcsó telefonokkal indító cég manapság már a felső kategóriában is erősnek számító készülékeket is kínál, van 1000 dolláros telefonja is, a P20 Pro. 2012-ben került az üzletág élére Richard Yu, aki úgy döntött, hogy le is áll az alsó kategóriás telefonok gyártásával és csak a felső kategóriára fókuszál.

Forrás: Huawei

Ami a jövőt illeti, a cégvezető szerint a mesterséges intelligencia közeleg és a jövő szolgáltatásainak motorja lesz. A mesterséges intelligencia lesz az alapja minden eszköznek, ami össze fogja kötni a különböző alkalmazásokat és szolgáltatásokat. A következő 10 évben a legnagyobb változás az lesz a telefonok területén, hogy egyre szofisztikáltabb mesterséges intelligenciával lesznek felvértezve az okostelefonok.