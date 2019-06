Mindent verő szoftvererő

A Donald Trump nevével fémjelzett időszakban eddig kiváló teljesítményt nyújtott az amerikai részvénypiac a technológiai részvények vezetésével. A Nasdaq Composite átfogó index 2016 novembere és 2019. június 13. között az alábbi menetelést mutatta be heti gyertyákkal ábrázolva:

A két zöld karika jelöli a tavaly szeptemberi és az idén május eleji (eddigi) dupla csúcsokat. A tavalyi csúcsértékek fölé a (2018-ban) 500 milliárd dollárnál többet érő technológiai behemót tudott felmenni: a Microsoft. Az előző ábrával azonos időhorizonton az egyetlen jelenlegi ezermilliárdos cég így szerepelt:

Nagyon jól látható a tavaly szeptemberit 17%-kal meghaladó idei csúcsértéke. A Microsoft egyértelműen markáns relatív erővel rendelkezik a saját "kasztjában" lévő többi tech-óriással szemben. Ez a komoly felülteljesítés jól látható akkor, ha a hét legnagyobb technológiai cég tavalyi csúcsához mért teljesítményét vesszük szemügyre. Az alábbi ábra a tavaly 500 milliárdos tőkepiaci érték fölé növekvő hét tech-behemót teljesítményét mutatja a 2019. június 13-i záróárakkal számolva a 2018-as csúcsértékhez képest:Csak egy legény maradt talpon, e vidéken. Amennyire vezeti a rangsort a Microsoft az óriások körében, olyan komoly teljesítményt nyújtanak a kisebb szoftvercégek is a többi technológiai papírral szemben.Egy részvénypiaci szűrő segítségével megvizsgáltam az elmúlt 1,3 és 6 hónap mozgásait és 116 olyan amerikai részvényt találtam, amelynek 200.000 darabnál nagyobb forgalma volt és erősebb volt az említett időhorizontokon a részvények 95%-ánál. Ebből a teljesítmény alapján kiemelt 116 papírból 22 (!) volt szoftvercég. A 22 cégből 14 tőkepiaci értéke haladja meg az 5 milliárd dollárt. Ezek idén az alábbi mértékben emelkedtek eddig (összehasonlítási alapként még látható az S&P 500 és a Nasdaq-100 teljesítménye is, zárójelben a milliárd dollárban mért piaci kapitalizáció látható):Teljesen úgy tűnhet, mintha a szoftveres cégek "fái" az égig szeretnének nőni. Vessünk egy pillantást a Shopify (SHOP) részvényekre a fentebb már látott 2016 novemberétől napjainkig tartó időszakban:

A kisebb és közepes vállalkozások ezen cég szoftvereinek a segítségével építhetik fel a saját webáruházukat, ahogy például a legfiatalabb dollármilliárdos, Kylie Jenner tette azt. Cégérték 34 milliárd dollár, idei várható árbevétel: 1,5 milliárd dollár. Ez a 23-szoros árfolyam/egy részvényre jutó árbevétel hányados vagy egy mániákusan elborult érték vagy pedig valami óriási növekedési potenciál árazása. Az imént vizsgált 14 kiemelkedő idei teljesítményt nyújtó szoftvercég a 2019-es várható árbevételének (Bloomberg konszenzusok alapján kalkulálva) az ennyiszeresén forog:A technológiai részvények 30-35 éves történelmét megfigyelve ezek a tömegesen előforduló 10-nél (sőt is 20-nál) magasabb P/S (árfolyam/árbevétel) hányadosok két dolgot jelenthetnek. Ha igaza van a piacnak és a jelenlegi szinteken is vásárló befektetőknek, akkor az életünk és a munkánk gyökeresen át fog alakulni az elkövetkező években és egy szoftveres világrendbe csöppenünk majd szépen bele. Ha nincs igaza a piacnak és a jelenlegi szinten vásárló befektetőknek, akkor egy 1999-2000-hez hasonló mánia középső szakaszában vagyunk, ahonnan félelmetes zuhanások jöhetnek majd hamarosan a szoftver részvények áraiban.A jelenlegi szoftvererő bika, az árazást támogató magyarázata az lehet, hogy egy forradalmi átalakulás kellős közepén tart az emberiség. Ahogyan a kőkorszaktól kezdve az ember a történelem során folyamatosan helyezte át és többszörözte meg a teste által végzendő munkát először az állatokra (illetve más emberekre) majd a gépekre, úgy napjainkban már az elme műveleteinek a kihelyezése és megsokszorozása zajlik. Ebben a folyamatban a középpontban lehetnek a szoftveres alkalmazások, amiknek a száma és az elterjedése drámai mértékben nőhet az elkövetkező években. Nőnie is kell ahhoz, hogy az imént vizsgált szoftvercégek részvénypiaci árazása indokolható legyen.A medve, az árak elkerülhetetlen esését előtérbe helyező magyarázat alapja pedig az lehet, hogy elképesztő hasonlóságokat láthatunk a húsz évvel ezelőtti helyzettel. 1999-ben is átfókuszálódott a részvényárak emelkedése a kisebb kapitalizációjú víziócégekre, melyekbe a vevők belelátták a növekedési potenciált. Tömegével voltak akkoriban is a piacon 10-20-30 évnyi árbevétellel egyenértékben árazott vállalatok. Akkor is megvolt a legnagyobb befektetői szerelem tárgya: a hálózati eszközgyártók. A rózsaszínben látott jövő akkor nem bizonyult valósnak és kíméletlen esés következett.Számomra nem kérdés a szoftveres világ várható komoly térnyerése. Kérdés viszont az, hogy a jelenlegi részvénypiaci várakozásoknak majd mennyire tudnak megfelelni ezek a vállalatok.