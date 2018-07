Mínusz 1,5 milliárd dollár - Megérte pedofilozni, Mr. Musk?

Got more great feedback from Thailand. Primary path is basically a tiny, kid-size submarine using the liquid oxygen transfer tube of Falcon rocket as hull. Light enough to be carried by 2 divers, small enough to get through narrow gaps. Extremely robust. — Elon Musk (@elonmusk) 2018. július 7.

Simulating maneuvering through a narrow passage pic.twitter.com/2z01Ut3vxJ — Elon Musk (@elonmusk) 2018. július 9.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids' soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT — Elon Musk (@elonmusk) 2018. július 9.

Cave rescuer on Musk: “It was a PR stunt. It had no chance of working." pic.twitter.com/uPgRMQLkRx — Quoth the Raven (@QTRResearch) 2018. július 13.

Hetekig a fél világ lélegzetvisszafojtva figyelte mi történik abban a thaiföldi barlangban, ahol 12 focista gyerek és az edzőjük ragadt, és az esőzések miatt folyamatosan emelkedő vízszint miatt kérdéses volt, hogy egyáltalán élve ki tudják-e hozni őket a föld alatti üregekből. A sztori óriási médiafigyelmet kapott, amire még rátett egy lapáttal, hogy Elon Musk, a világ egyik legismertebb vállalkozója is bekapcsolódott, felajánlotta a segítségét a thaiföldi hatóságoknak, sőt, mérnökeit ráállította a projektre, a feladat az volt, hogy tervezzenek egy olyan járművet, amivel biztonságosan kihozhatók a barlangban rekedt gyerekek és kísérőjük.Musk Július 7-én tvittelte ki, hogy a megoldás egy kis tengeralattjáró, amely megfelelően nagy ahhoz, hogy egy személy elférjen benne, de olyan kompakt, hogy a barlang járatain keresztül két búvár át tudja préselni.Muskék el is kezdték tesztelni a mini tengeralattjárót, szerintük szűk helyen is elfért volna és megfelelő szállítóeszköz lett volna a mentéshez.Csakhogy az esőzések miatt a mentőcsapatok nem tudták megvárni a tengeralattjáró érkezését, ráadásul a mentést irányítók szerint az amerikai megoldás teljességgel alkalmatlan lett volna a mentésre a barlangban.Musk első reakciója még egészen szimpatikus volt, annak ellenére, hogy az emberei valószínűleg sokat dolgoztak a mentőkapszulán, vagyis emiatt erőforrásokat kellett elvonni más projektektől, Musk továbbra is szívesen segített volna, le is szállították a helyszínre a rakétaalkatrészekből összerakott mentőegységet, és megígérték, hogy a helyszínen hagyják a kapszulát, arra az esetre, ha később is szükség lenne rá.Csakhogy időközben már folyt a mentés, ráadásul a helyiek nem tartották alkalmasnak Muskék egységét a mentésre. Na erre már Musk is berágott, több posztban is bizonygatta, hogy igenis jó ötlet volt a mini tengeralattjáró. Erre válaszolt eléggé nyers stílusban a mentésben résztvevő egyik búvár, Vern Unsworth, aki azt állította, hogy Musknak és csapaténak fogalma sem volt a helyi viszonyokról, és teljesen reménytelen lett volna, hogy működjön az amerikaiak megoldása. Unsworth szerint csak egy PR-kampány volt az egész, Musk csak újra magára akarta irányítani a figyelmet, a búvár még azt is hozzátette, hogy Musk feldughatja magának a tengeralatjáróját, oda, ahol fáj!Ez már sok volt Musknak, újra a Twitteren kelt ki magából, az azóta már törölt posztban azt írta, hogy beviszik a mini tengeralattjárót a barlangrendszernek abba a részébe, ahol a gyerekek vártak a mentésre. A posztban pedofilnak (pedo guy) nevezte a gyerekek mentésében résztvevő búvárt, aki most azt fontolgatja, hogy pert indít Muskkal szemben.

És, hogy mi történt a szájkarate után a tőzsdén? A Tesla árfolyama Musk vasárnapi kirohanása után 2,8 százalékot esett, ezzel a vállalat értéke közel 1,5 milliárd dollárral csökkent. A befektetők attól tartanak, hogy a thaiföldi sztori túlságosan is elvonja Musk figyelmét a Teslától, pedig ott az új autó, a Model 3 gyártását csak úgy sikerült felpörgetni, hogy a Tesla első embere rendszeresen bent aludt a gyárban a gyártósorok mellett, ha pedig Thaiföldre utazik, hogy bebizonyítsa igazát, vagy bíróságra kell majd járnia, akkor egyértelműen kevesebb ideje marad majd a Tesla kulcsprojektjére, hogy űzze, hajtsa embereit a Model 3 gyártásánál.