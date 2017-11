Mire költsem a rengeteg felesleges bitcoinomat? Hát budapesti lakásra

A bitcoinőrület a magyar ingatlanpiacot is elérte

Egy hazai informatikai vállalat 16 bitcoinért kínál eladásra egy zuglói ingatlant

Sok kritika éri a bitcoint, hogy nem tekinthető fizetőeszköznek, mivel sehol sem lehet vele fizetni. Ennek ellenére egyre többet olvasni róla, hogy újabb és újabb cégek fogadják el fizetőeszközként, köztük sok ingatlannal foglalkozó vállalat, vagy épp magánszemély is.Nos, most a bitcoin kis hazánk ingatlanpiacát is elérte, ugyanis most egy magyar informatikai vállalatnak, a Netlifenak köszönhetően már itthon is vehetünk lakást bitcoinért cserébe. A zuglói lakást 15 bitoinért, azaz nagyjából 32 millió forintért bocsátották eladásra