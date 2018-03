Mit csinálsz majd, ha zuhannak az árfolyamok?

Hogy meddig tart még az emelkedő trend azt pontosan senki nem tudja megmondani, de abban biztos lehetsz, hogy a grafikon mintái mindig más formában ismétlődnek, vagyis a következő 10 év szinte biztosan más világot hoz, mint az eddigi "hajrá emelkedünk" univerzum. A magyar tőzsdén például a legtöbb trendelemzéses módszer alapján már csökkenő trendben van a Richter és az MTelekom is a napos grafikonon. A MOL esetében ugyan megtört az emelkedés, de még trendfordulóról nem beszélhetünk. A csökkenő trend azt jelenti, hogy a piacok mögött álló szupererő irányt váltott, és már nem tolja, hanem lefelé húzza az árfolyamot.A beleülök a részvénybe és előbb utóbb biztosan jó lesz stratégia legnagyobb kihívása, hogy miként az emelkedés, úgy a csökkenés is évekig is tarthat, és semmi garancia nincs arra, hogy egy részvény, ami 20%-ot zuhant, ne tudna tovább haladni a lejtőn, és akár felezni, negyedelni árfolyamát.

Klikk a képre!

Több mint 20 éves csökkenő trend a Nikkei tőzsdeindexen

Hogyan azonosítom a piac irányát (trendet)?

Hogyan határozom meg azt a pontot, amikor belátom, hogy nincs igazam?

Mekkora kockázatot vállaljak?

A könyv első része kifejti, hogy mi az oka annak, hogy a tőzsdéző valószínűségekkel foglakozik, és nem a bizonyosságra épít.

Megtanulsz vételi és eladási zónákat azonosítani.

A könyv bemutatja, hogy az agyad miként szűri meg a hozzá érkező információkat, és miként alakítod ki a saját képedet a világodról, így a tőzsdéről is.

Új szemlélettel találkozol a kockázat és a kereskedési mennyiség meghatározásában.

Komplett kereskedési szisztémákat olvasol, melyek a beszállás, kiszállás, kockázatkezelés, pozícióméretezés és menedzselés témaköreit részletesen tárgyalják.

Ha az előbbi kérdésekre nincs gyors, és határozott válaszod, akkor A Sikeres Kereskedő című könyv elolvasása egy olyan befektetés önmagadba, ami többezerszeresen térül meg, ha fordulnak a piacok, vagy csak simán egy combos korrekciós hullám alakul ki.