Mit tanultunk a tíz évvel ezelőtti Lehman-csődből?

Masszív esés a világ tőzsdéin

A Lehman csődje valósággal sokkolta a befektetőket, ugyanis mindenki arra számított, hogy valaki előbb-utóbb mégiscsak megmenti a bankot, ha más nem, akkor az állam. Az, hogy ez elmaradt, már aznap nagy esést okozott a részvénypiacokon, az irányadó amerikai indexek 3,5-4,4 százalék közötti eséssel zártak, a fontosabb európai tőzsdéken 3-4 százalékos mínuszokat lehetett látni, az ázsiai indexek pedig 5-6 százalék közötti csökkenéssel zártak.A Lehman Brothers részvényei akkor már 2007 óta mélyrepülésben voltak, 2008 márciusában, a Bear Stearns megmentése idején már azt találgatta mindenki, hogy vajon a Lehman Brothers lesz-e a következő, ennek megfelelően beszakadtak a részvények is. 2008 elején még 70 dollár környékén kereskedtek a Lehman Brothers részvényeivel, 2008 szeptemberében, a csőd bejelentését megelőző héten viszont már 4 dollárt sem értek a papírok.

Az igazi részvénypiaci turbulenciák azonban ezután következtek, ahogy sorra dőltek ki a csontvázak a szekrényekből a bankoknál és ahogy a likviditási-bizalmi válság mindenkit elért. A valaha volt 10 legnagyobb S&P 500-esésből három a Lehman-csődöt követő hetekben történt.

Az amerikai és az európai indexek 2009 elején érték el a mélypontjukat, addigra a Lehman-csődöt megelőző naphoz képest 40 és 50 százalékos eséseket szenvedtek el az indexek.

Relatíve gyors felépülés, nagy veszteségekkel

A fontosabb indexek közül néhány, például az S&P 500, a Nasdaq, az ázsiai indexek közül pedig a hongkongi Hang Seng már néhány nap alatt "magához tért" és visszakúszott a Lehman csődje előtti záróértékére. Utólag visszatekintve ez azonban csak egy kis korrekció volt, az igazán nagy esések ezután jöttek. Így több hónapot kellett várni arra, hogy tartósan is a Lehman-csőd előtti szinten maradjanak az indexek.A Hang Seng és a Kospi 2009 júliusában, a Nasdaq és a FTSE-100 2009 decemberében, a DAX 2010 áprilisában, a Dow 2010 novemberében, az S&P 500 2010 decemberében, a Nikkei 2013 márciusában, a CAC-40 pedig 2014 februárjában került tartósan a Lehman-csőd előtti szintje fölé. Bár az amerikai indexek azóta új csúcsokat döntöttek, néhány piac, például a görög, az olasz vagy a spanyol tőzsde indexe azóta annyit esett, hogy ismét a Lehman-csőd előtti szint alatt van.

Az Athex Composite index alakulása

Ez történt a magyar piacon

Ami a magyar piacot illeti, a BUX 52 százalékot esett a mélypontjáig. A legnagyobb mértékben az OTP részvényeit ütötték meg, a szektortrendeknek megfelelően, ugyanis a bankszektor volt a legnagyobb vesztese a Lehman-válságnak.De 2009-ben már szinte az összes blue chip elérte a Lehman-csőd előtti szintet. A Molnak egy év kellett hozzá, hogy tartósan ott maradjon, a Magyar Telekom 2009 októberére, a Richter 2009 szeptember végén két hétig, majd 2009 májusában hosszabb időre is a Lehman-csőd előtti szintre került, az OTP pedig 2010 márciusára tért teljesen magához.

Van tanulság bőven

Változott a piac működése

Nem, a this time is different 2008-ban sem jött be. Akkor az volt a mondás, hogy a bankok a szigorú kockázatkezelésük miatt sokkal jobban átvészelik majd a válságot, mint más szektorok vállalatai, ráadásul át is tudják hárítani a kockázatok egy részét, ezért gondolta sok befektető, hogy egyfajta fedezékként gondolhat a bankrészvényekre, neves nagybefektetők is amerikai blue chip bankpapírokra fogadtak. Nem tették jól.A Lehman-csőd után meredeken estek a tőzsdei árfolyamok, az S&P 500 egy hónap alatt értékének negyedét vesztette el, és bár voltak nagy felpattanások a masszív lejtmenet közben, a zuhanás gyors és nagyon fájdalmas volt, a csúcsról az S&P 500 értékének több mint felét veszítette el. A buy and hold stratégia akkor nem volt túl népszerű, pedig utólag kifizetődőnek tűnik, hiszen a világ vezető részvényindexei ma jóval magasabban állnak, mint a Lehman-csőd előtt, de kétségtelen, hogy nem volt könnyű tétlenül végig ülni a zuhanást, pozícióból végignézni az esést. Warren Buffettnek sikerült, ő már az esés közben is arról beszélt, hogy évtizedes távon a részvények felülteljesítők, és érdemes kitartani, akkoriban nem sokan követték az iránymutatását, részben ezért is gyorsult be az esés.A 2008-as válság is hasonló tanulságokkal szolgált, mint a korábbiak, ugyanis 2009-ben is az történt, mint ami az 1930-as gazdasági depressziót követően vagy a második világháború végén, vagyis mire az első megnyugtató jelek megérkeztek a gazdaságból, addigra a tőzsdék már nagyot emelkedtek. Miközben az amerikai recesszió hivatalosan 2009 júniusában ért véget, addig a tőzsdék már márciusban fordultak, mire az első igazán jó hírek érkeztek a gazdaságból, addigra az S&P 500 már közel 40 százalékot emelkedett a márciusi mélypontról. összességében tehát az a tapasztalat, hogy érdemes lehet már akkor elkezdeni vásárolni, amikor folyik a vér a piacokon, amit nyilván könnyebb mondani, mint megtenni, nem sokan kapják el a piac alját, és szintén kevesen képesek elviselni nagyobb - nem realizált - veszteségeket.Nem sok olyan tőzsde vagy egyedi részvény volt, amelyik ki tudta vonni magát az esés alól a Lehman-csőd után, azok a befektetők sem jártak jól, akik rezisztensebbnek tartott nemzetközi blue chipekbe fektettek, abban viszont jelentős különbség mutatkozik, hogy a 2009-es mélypontok óta mekkorát emelkedtek az árfolyamok. Miközben a vezető amerikai részvényindexek jóval magasabban állnak, mint a Lehman-csőd előtt, a spanyol vagy az olasz részvényindex most is a csőd előtti szint alatt áll, utóbbi az elmúlt 10 évben nem tudott visszakapaszkodni a Lehman-csőd előtti szintre. Bár azt azért könnyű belátni, hogy a brutális stimulusokkal megtolt, alapvetően erős fundamentumokkal jellemezhető amerikai gazdaság miatt nagyobb emelkedés várható az amerikai részvényindexektől, mint a politikai és gazdasági problémák tömkelegével jellemezhető Olaszország részvénypiacától, a jó stratégia utólag visszanézve mégis a diverzifikáció volt.A 2008-as válság kirobbanása előtt sokan látták a lakáspiacon vagy a hitelezésben látható problémákat, de a részvénypiacokon más volt a helyzet, míg a 2001-es dotcom válság előtt egészen extrém magas részvénypiaci árazások alakultak ki, a 2008-as válságban a 2001-eshez képest jóval alacsonyabb árazási szintek mellett kezdtek zuhanni a részvényárfolyamok. Sokan azért nem látták a közelgő vihart, mert a korábbi extremitásokhoz viszonyították a részvénypiaci árazásokat, ahhoz képest valóban nem látszott nagy baj, másrészt az is igaz, hogy a profitvárakozások is túlságosan optimisták voltak, emiatt sem voltak kiemelkedően magasak az árazási mutatók.Érdemes figyelni azokra a tőkepiaci termékekre, amelyekben a piaci rali alatt masszív ügyfélpozíciók épülnek ki, és amelyekkel a korábbinál jóval nagyobb likviditás mellett kereskednek. A 2008-as válság előtt ilyen termékek voltak a vállalati kötvények, és persze nem csak a jó minőségű adósokéi, hanem a kockázatosabb vállalatokéi is nagyon népszerűek voltak, a junk bond kategória már csak azért is, mert kiváló hozamot nyújtottak. Csakhogy a válság kitörésekor hatalmas volt az eladói nyomás, a vállalati kötvénypiac hamar kiszáradt, az árfolyamok meredeken estek, a kötvényhozamok pedig elszálltak, sok befektető megégette magát. És hogy most mire érdemes figyelni? A tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF) forgalma és állománya brutálisan emelkedik, miközben 2008-ban a globális ETF-állomány még csak közel 500 milliárd dollár volt, ma már ennek több mint hétszerese, sokan ezért ebben a termékben várják a legnagyobb pánikot, ha eljön a következő válság.utólag persze mondhatjuk, hogy a 2008-as válság előtt sokan látták gyülekezni a viharfelhőket, de egészen nagy tömegeket meglepett, a befektetők többsége csak az utolsó pillanatban igyekezett fedezékbe vonulni, ebből lett az a hirtelen esés, ami sokak megtakarításait maga alá temette. A tanulság az, hogy gyakorlatilag bármikor megtörténhet egy a Lehman-csődöt követő méretes esés, ez egyszerűen hozzátartozik a tőkepiacok működéséhez, a kérdés az, ki, hogyan kezeli ezt a kockázatot, diverzifikációval, stop loss megbízásokkal, a pozíciók méretének helyes megválasztásával. És a tanulási folyamatban nincs különbség kis- és nagybefektetők között, utóbbiak is tömegesen égették meg magukat 2008-2009-ben is, de időben nem kell olyan sokat visszamennünk, elég, ha csak arra gondolunk, amikor a svájci jegybank elengedte az árfolyamküszöböt.A Lehman Brothers csődje és az azt követő időszak alapjaiban változtatta meg a tengerentúli részvénypiacot, a bankház bukása jelentős változásokat hozott a Wall Street-en, az amerikai részvénykereskedés drámai átalakuláson ment keresztül. A válságot követő 2010-es Dodd-Frank törvény hatására a bankok jelentősen visszavágták sajátszámlás kereskedési tevékenységüket, a befektetési bankok kereskedőire vonatkozó szabályok szigorítása pedig a piaci likviditás csökkenését vonta maga után.A szabályozói reform változása miatt a cégek tőzsdére lépése is nehezebbé vált, az új tőzsdei részvénykibocsátások száma az internet buborék kidurranása után bár fokozatosan emelkedett, az új IPO-k száma a 2007-es 213 darabról 2008-ra 31-re esett vissza, míg a tőzsdére lépő cégek száma csupán 2013-ra tudott a válság előtti szintekre visszakapaszkodni. A felfutó kereslet ellenére az új IPO-k száma nyomott maradt, a tőzsdére lépés helyett a cégek egy része más finanszírozási módok után nézett, az ultralaza monetáris politika által segített magántőke társaságok pedig örömmel biztosították a szükséges forrásokat a fiatal cégeknek, akik így a piaci tőkebevonás mellett szélesebb forrásbevonási lehetőségek közül választhattak.A tőzsdei részvénykibocsátások visszaesésével párhuzamosan a tőzsdén jegyzett vállalatok száma is csökkent, az internet buborék kidurranása után drámaian visszaesett az amerikai tőzsdei cégek száma, azonban a visszaesés a 2008-as pénzügyi válság lecsengése után még tovább folytatódott, iparági adatközlések szerint 1998 óta lefeleződött az amerikai tőzsdéken jegyzett cégek száma.A válságot követő időszak más alapvető változásokat is hozott, a korábban elképzelhetetlenül hosszú ideig fenntartott ultralaza monetáris politika mellett a jegybankok kötvényvásárlásokba kezdtek, a mesterségesen leszorított hozamkörnyezet pedig az eszközárak emelkedését és a piaci volatilitás drasztikus visszaesését hozta magával.Bár az ETF-ek térnyerése már a 2008-as válság előtt megkezdődött, azonban a válságot követő passzív befektetési stratégiák térnyerése kedvezett az eszközosztály felfutásának, miután a piaci szereplők egy része a diverzifikációt a kockázat csökkentésére használta fel, és az egyedi részvények tartása helyett immár egész iparágakat részesített előnyben, ami az ETF-ek vásárlásával könnyedén megvalósítható volt. A CNBC által idézett Statista adatközlése szerint az ETF-ekben kezelt vagyon a 2008-as 531 milliárd dolláról 2017-re már elérte a 3400 milliárd dollárt.