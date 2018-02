Mol-INA-ügy: kemény üzenetet küldött Washington

Oroszország zavaró tényező a régióban, az Egyesült Államok pedig szívesebben látna az INA partnereként olyan vállalatot, amelynek érdeke, hogy Horvátország sikeres legyen

- idézte az MTI az USA horvátországi nagykövetét, aki kiemelte: Washingtont felbátorítja a tény, hogy a horvát kormány nemrég pályázatot írt ki, amelyben befektetési tanácsadót keres a Mol Nyrt. kivásárlásához az INA-ból.Igor Szecsin, a Rosznyefty vezetője még tavaly jelentette be, hogy a Mol Nyrt. helyébe lépne, amennyiben a horvát kormány új stratégiai partnert keres. Szecsin a Jutarnji List című horvát napilapnak adott interjúban kiemelte, hogy érdekelődnek a hatékony beruházások iránt a régióban.Zágráb 2014 elején fordult nemzetközi döntőbírósághoz. A horvát álláspont szerint a Mol korrupció révén szerezte meg az INA irányítását, és elmaradtak a részvényesi szerződésben vállalt, a horvát olajfinomítókban eszközlendő Mol-befektetések, továbbá a magyar befektető megsértette a kereskedelmi társaságokra vonatkozó horvát törvényeket. A genfi döntőbíróság Horvátországnak a vesztegetésre, valamint a 2003-as részvényesi megállapodás állítólagos megszegésének megállapítására vonatkozó valamennyi kérelmét elutasította.A döntőbírósági határozat után Andrej Plenkovic horvát kormányfő 2016. december 24-én rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a horvát állam kivásárolja a Mol Nyrt. részesedését az INA-ból. Az INA 49,08 százaléka a Molé, és a magyar olajtársaság rendelkezik az irányítói jogokkal is a társaságban. A cég 44,84 százaléka a horvát államé.