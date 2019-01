Molos céggel működne együtt a Rolls-Royce

A Rolls-Royce számára a finnországi Hanhikivi-1 és a törökországi Akkuyu projektek mellett stratégiai fontossággal bír a Paks 2 projekt is, hiszen ezek mindegyikében együttműködni kívánnak a Roszatommal. Neil Parison, a Rolls-Royce nukleáris ágazatának stratégiai igazgatója szerint a szándéknyilatkozat aláírásával biztosítható a legnagyobb magyar részvételi hányad. A Magyarországon működő Paksi Atomerőmű jelenleg négy VVER-440 reaktorral rendelkezik. A Paks 2 projekt két további orosz tervezésű VVER-1200 reaktor építését foglalja magában.Az OT Industries elsősorban a közép- és kelet-európai olaj-, gáz- és vegyiparban tevékenykedik, ahol EPC-projekteket (tervezési, közbeszerzési és építési) valósít meg. A társaság 30 éves mérnöki tapasztalattal rendelkezik az atomenergia terén; nukleáris ágazatuk tevékenysége kiterjed a mérnöki tervezésre, az általános kivitelezésre, építésre és szerelésre, a projektmenedzsmentre és a mérnöki szakértői szolgáltatásokra. Projektjeiben a cég rendszeresen együttműködik más ipari partnerekkel. Szeretnénk részt venni a Paksi 2 projektben, ezért olyan társaságokkal keresünk együttműködési lehetőségeket, amelyek kiterjedt nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek, mint például a Rolls-Royce - fogalmazott az aláírás alkalmából Szondi György, az OT Industries nukleáris ágazatának igazgatója.A Rolls Royce korábban más magyarországi székhelyű társasággal is szándéknyilatkozatot írt alá a Paks 2 projektben történő lehetséges együttműködésről, így például az MVM OVIT-tal is 2018 januárjában irányítástechnikai (I&C) rendszerek megvalósítása és karbantartása területén tervezett együttműködésre vonatkozóan.