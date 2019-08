Most már tényleg jön a recesszió? Eladatlanul állnak a luxusvillák, nem kellenek a méregdrága autók

A luxusingatlanok piacán eddig az idei a leggyengébb év a 2008-as pénzügyi válság óta az Egyesült Államokban. Manhattanben például sorozatban a hatodik negyedéve csökkennek az eladások, a Redfin adatai szerint pedig a legalább 1,5 millió dollárba kerülő ingatlanok eladása több mint 5 százalékkal esett a második negyedévben az Egyesült Államokban. Az eladásra váró villák és penthouse-ok száma növekszik országszerte, különösen az olyan népszerű üdülőhelyeken, mint Aspen, Colorado vagy Hamptons, ahol közel három éves csúcson van az eladásra kínált luxusingatlanok száma.A felső kategóriás kiskereskedelmi szektor szenved, a Barney's csődvédelembe menekült, a Nordstorm pedig már a harmadik negyedéve számol be a bevételek csökkenéséről. Mindeközben a Wal-Mart és a Target, akik az "átlagos" vásárlókat szolgálja ki, nemrég a vártnál erősebb forgalomról és bevételnövekedésről számoltak be.A luxusautók sem fogynak olyan jól, a közelmúltban tartott Pebble Beach aukción (ami arról híres, hogy sokszor megdőlnek az árrekordok), a legdrágább autók nem keltek el. A legalább 1 millió dollárért kínált autók kevesebb mint felét tudták csak eladni, miközben a 75 ezer dollárnál olcsóbb autók gyorsan gazdára találtak - sokat közülük a vártnál valamivel drágábban adtak el.2019 első felében évek óta először csökkentek az aukciós eladások, a Sotheby's-nél 10 százalékkal, a Christie's-nél pedig 22 százalékkal zuhant az eladások értéke az előző év azonos időszakához képest.A gazdagok költekezésének csökkenése intő jel, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy az eladások visszaesésében az adózás változása is szerepet játszhatott, például a luxusingatlanok piacán. És vannak olyan szegmensei a luxusiparnak, amelyek továbbra is jól teljesítenek, mint például a svájci órák eladásai, vagy a divatipar. A költekezés visszaesése mögött állhat még a globális gazdasági lassulás és a piaci volatilitás megugrása, tekintve, hogy a felső 10 százalék rendelkezik az amerikai részvények 80 százalékával, így különösen érzékenyek a részvény-és kötvénypiaci turbulenciákra.Mindenesetre az adatokból az látszik, hogy az amerikai gazdagok elkezdték "összehúzni a nadrágszíjat", ha pedig tovább csökken a költekezésük, azt a teljes gazdaság megérezheti végül. A legjobban kereső 10 százalék adja a fogyasztás közel felét a Moody's vezető közgazdásza szerint. Valójában a leggazdagabbak költekezésének csökkenése már két éve tart, de eddig ez nem okozott nagy drámát a gazdaság egészét tekintve, miután a középosztály fogyasztása viszont megugrott.Mindeközben a gazdagok megtakarításai emelkednek, két év alatt közel megduplázódtak és elkezdték felhalmozni a készpénzt. A középosztály pedig (akik a jövedelemeloszlásban a 40-89,9% között helyezkednek el), nagyrészt átvették a gazdagok szerepét a költekezésben. A gazdagok közül sokan rendelkeznek külföldön érdekeltséggel és üzletelnek az Egyesült Államokon kívül, így ha a világ más részein valami gazdasági vihar formálódik, arról korán jelzéseket kapnak. Közben a középosztály élvezi a magas foglalkoztatottság és a stabil lakáspiac előnyeit.Az elmúlt egy évtized arról szólt az Egyesült Államokban, hogy a gazdagok egyre gazdagabbak lettek és pörgetik a fogyasztást, de ez most megfordult. A középosztály prosperál, míg a nagybefektetői réteg a fogyasztási recesszió jeleit mutatja. Tény, hogy a gazdagoknak még mindig rengeteg pénzük van, amit elkölthetnek, de ehhez jellemzően bizalom kell. Ez pedig most nincs meg a globális részvénypiaci turbulenciák és a kereskedelmi háború közepette.