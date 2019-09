Most már tényleg jön a Samsung méregdrága hajtogatható telefonja

A Galaxy Fold telefon A Galaxy Fold névre hallgató készülék okostelefonként 4,6 colos kijelzőt ad, széthajtogatva pedig egy 7,3 colos táblagépet használhatunk. Képes az úgynevezett "alkalmazások folytonosságára", vagyis a kis kijelzőn megnyitott alkalmazás igazodik a kijelző méretéhez, amikor széthajtva táblagépéé alakítjuk. 12 GB RAM-ot és 512 GB-os belső tárhelyet kapott a készülék és két akkumulátor található benne, összesen 4380 mAh-nyi. Összesen hat kamerával van felszerelve a készülék, három a hátoldalán, kettő belül, egy pedig az előlapon. A telefon kezdőára 1980 dollár.

Szeptember 6-tól vásárolható meg Dél-Koreában a Samsung hajtogatható telefonja, a Galaxy Fold - ígéri a vállalat. Eredetileg áprilisban dobta volna piacra az innovatív telefont a Samsung, de miután a tesztelésre kiosztott készülékek kijelzője több esetben megtört, normál használat mellett is, a vállalat visszahívta a telefonokat, a piacra dobást elhalasztotta és vizsgálni kezdte az esetet.A Samsung hazai piacán holnaptól két színben, feketében és ezüstben lesz megvásárolható a készülék, majd több országban is megjelenik, többek között az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Németországban. Egyelőre pontos dátumot nem közölt a vállalat a Dél-Koreán kívüli bevezetésre. A Samsung amerikai és brit honlapja egyelőre egy várólistára irányítja az ügyfeleket. Szingapúrban szeptember 18-tól vásárolható meg a hajtogatható telefon és 3088 szingapúri dollárba kerül majd (2232 USD). Néhány országban elérhető lesz a Galaxy Fold 5G-képes telefonja is.Már évek óta keringtek a spekulációk arról, hogy a hajtogatható telefon lesz az okostelefon-piacok a következő nagy lépés és a Samsung láthatóan sietett, hogy az első legyen, aki a fogyasztók kezébe adja a telefont és ezzel demonstrálja a dél-koreai vállalat innovációs képességeit. Ez talán egy kicsit korai volt, mint kiderült, a technológia még nem volt tökéletes. A bemutató után azon a véleményen voltak az elemzők, hogy a Samsung hajtogatható telefonja nagy áttörést jelent az iparágnak. De a magas ár (1980 dolláros kezdőár) korlátozhatja a telefon elterjedését széles körben, ezért egyébként sem ez lett volna az a telefon valószínűleg, ami idén felfelé hajtja a Samsungnál a profitot.A szeptemberi bevezetés azért is előnyös, mivel egy új okostelefonnal készül a Samsung a karácsonyi vásárlási szezonra. Nem véletlen, hogy az Apple is szeptemberre időzíti évek óta az új készülék piacra dobását és a Huawei is szeptemberben dobja piacra a Mate X telefont.

Forrás: Angel Garcia/Bloomberg via Getty Images