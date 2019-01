Most vagy nagyon nagy bajban van a Tesla, vagy pont ellenkezőleg

most kezdődik csak a globális értékesítés, olyan nagy piacokon, mint a kínai vagy az európai,

lízingre is lehet majd autókat venni,

elkezdődik a relatíve olcsó, alapmodelleknek az eladása is.

Az új Tesla, a Model 3 értékesítését az Egyesült Államokban kezdték meg, szerdán írtunk is róla , hogy a tavaly decemberben zárult negyedévben 63 150 darabot adtak el, ráadásul ezek mind észak-amerikai ügyfelekhez kerültek, és csak olyanokhoz, akik nem lízingre vették az autót, és ebben a számban ráadásul csak közepes és magas felszereltségű autók vannak, vagyis bőven van még tere az eladásoknak, hiszen

Model 3 Fotó: Tesla

Model 3 configurator is now open to left-hand drive countries in Europe. Design your Model 3 — Tesla (@Tesla) 2019. január 4.

vagy azt, hogy a Tesla bajban van, nem jól alakulnak az eladások, és az európai és kínai vevők megrendeléseivel akarja feltölteni a rendelési listáit,

vagy azt, hogy olyan szinten felpörgött a gyártás (az előző negyedévben közel napi 1000 darabnál tartottak), ami magabiztossá tette a céget, hogy belátható időn belül új piacok vevőit is simán ki tudja szolgálni.

A mai hír az, hogy most már a kínai és európai vevők is elkezdhetik rendelni a Model 3-at, mégpedig olyan vevők, akik nem foglalták le korábban előre az új Teslát.Ez most két dolgot jelenthet:Persze az is elképzelhető, hogy a válasz ennek a két forgatókönyvnek a kombinációja. Majd meglátjuk. Ma mindenesetre olyan jó a hangulat a tőzsdéken, hogy a befektetők a legrózsaszínebb rózsaszín szemüvegükön kitekintve nyomkodják a vételi gombokat, a Tesla árfolyama ma több mint 4 százalékot emelkedett.