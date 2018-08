Motorkigyulladás miatt 106 ezer autót hív vissza a BMW

A BMW bejelentette: a problémáról már 2016-ban tudomást szereztek, de annak pontos okát csak idén júniusban sikerült beazonosítaniuk. A BMW Group minőségbiztosítási alelnöke kiemelte, hogy a kiváltó ok kizárólag hardver természetű, semmi köze nincsen a motorvezérlő szoftverhez. Johann Ebenbichler hozzátette, hogy nem Korea-specifikus problémáról van szó, hasonló incidensek máshol is előfordultak már, a motorok begyulladását a kipufogógáz-visszavezető rendszer (exhaust gas recirculation, EGR) hűtőegységénél fellépő szivárgás okozta.Az EGR egység által okozott hasonló incidensek aránya a BMW dízel autóinál átlagosan 0,12 százalék globálisan és 0,10 százalék Dél-Koreában - mutatott rá abszolút számok és időperiódus megadása nélkül a BMW minőségbiztosítási alelnöke. Johann Ebenbichler ugyanakkor nem adott magyarázatot arra, hogy miért csak Dél-Koreában történtek a motorok kigyulladásával járó incidensek az idén, és máshol nem, jelezte ugyanakkor, hogy keresik ennek a jelenség okát. Az EGR és a motorvezérlő szoftver tekintetében a BMW ugyanis műszakilag teljesen megegyező járműveket értékesít Dél-Koreában és Európában.A kiégett BMW-kről a közösségi médiában terjesztett fotók és videók után, Dél-Koreában már több parkolóba be sem engedik a BMW-ket, illetve az utakon más autósok igyekeznek elkerülni őket. Johann Ebenbichler minőségbiztosítási alelnök erre reagálva hangsúlyozta, hogy az EGR rendszer által okozott tűz csak huzamos ideig és nagy sebességgel hajtott járművekkel fordulhat elő és semmiképpen nem következhet be parkoló járműveknél.A BMW Group helyi érdekeltsége, a BMW Korea nyilvánosan bocsánatot kért a tűzesetekért, Kim Hyo-joon, a BMW Korea elnöke őszintén elnézést kért az elmúlt időszak folyamán bekövetkezett tűzesetek miatt, és az aggodalmakért, amit ezáltal a gépjárművek tulajdonosainak és a hatóságoknak okoztak.