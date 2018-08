Mozikat venne az Amazon

A Landmark jelenleg a milliárdos Mark Cuban és Todd Wagner közös cége, a Wagner/Cuban Cos. tulajdonában van. Még nem született meg a végleges megállapodás, csak tárgyalások vannak az eladásról, így még az is előfordulhat, hogy kútba esik a tranzakció.Az Amazon számára nem ismeretlen a média világa, van streaming szolgáltatása saját gyártású sorozatokkal és van zeneszolgáltatása is, amire több milliárd dollárt költ évente a tartalomszolgáltatási versenyben. Az látszik, hogy az online kiskereskedelmi óriás igyekszik minél több területre betörni és minél több platformon jelen lenni. A Landmark megvásárlásával több mint 50 mozi kerülhet a tulajdonába, 250 vászon, 27 különböző országban. Az 1974-ben alapított cég a független és a külföldi filmekre fókuszál és van mozija New Yorkban, Philadelphiában, Chicagóban, Los Angelesben és San Franciscóban is.Maga az akvizíció nem lenne túl nagy, de fontos mérföldkövet jelentene az Amazon életében, hiszen az online világ mellett ismét a "valódi" világban terjeszkedne, ahogy akkor tette, amikor e-kereskedelmi vállalatként felvásárolta tavaly a Whole Foods kiskereskedelmi láncot.