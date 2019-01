A Tesco boltbezárásokat és elbocsátásokat tervez Magyarországon

alkalmazkodniuk kell a vásárlói szokások változásaihoz.

A diszkontok növekvő túlsúlya miatt Magyarországon is akadnak veszteséges Tesco-áruházak - írja az újság, hozzátéve, hogy ezek további üzemeltetésére több forgatókönyv is szóba jöhet, attól függően, hogy milyen eredményt hoz a február 28-án záruló üzleti év, illetve hogy csoportszinten és külön az anyavállalatnál ez miként befolyásolja a jövedelmezőséget.Amennyiben az üzemeltetés nem válik nyereségesebbé, a több mint kétszáz bolt egy részét bérbe vagy eladnák, illetve a nettó eladóteret szűkítenék tovább a lap szerint. A Magyar Idők azt is írja, hogy magas a vállalat bérköltsége, így a néhány éve még 20 ezer magyarországi munkavállalóból mára maradt 16 ezres dolgozói állományt tovább karcsúsítaná a cég.Az áruházláncnál egyébként nincs még megegyezés az idei béremelésekről, a folyamatban lévő tárgyalások állásáról a titoktartási nyilatkozatot tett szakszervezetek sem nyilatkoznak.A Tescónak a lap kérdésére adott válaszából nem derül ki egyértelműen, várhatók-e további átalakítások a lánc magyarországi működésében, úgy fogalmaz, hogy boltjaikkal