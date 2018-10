Hátrányt szenved az a cég, amelyik nem ad cafetériát

Nem csak munkavállalói érdek, hogy legyen cafetéria

Bár gazdasági szempontból nem jár jobban a munkáltató azzal, hogy megtartja a juttatások nettó összegét, a magas fluktuáció és a munkaerőhiány miatt a dolgozók jóléte és ösztönzése előbbre való, így nem szabad a cafetériát csupán adóoptimalizálási kérdésként kezelni.

Kijelenthetjük, hogy ma már komoly hátrányt jelent egy vállalat számára, ha nem kínál cafetériát az alapbér mellé

Az idén nyáron elfogadott adótörvény-csomagnak köszönhetően 2019 januárjától a Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP-kártya) kivételével minden cafetéria elem úgy fog adózni, mint a munkabér. Ez igaz az olyan népszerű juttatási elemekre is, mint az ajándékutalvány, az Erzsébet-utalvány, a nyugdíj- és egészségpénztári hozzájárulás, az iskolakezdési támogatás és a helyi bérlet. Elsőre logikusnak tűnhet, hogy a cégek nagy része beszántja az egész béren kívüli juttatási rendszert, hiszen látszólag adókedvezmény nélkül már nem éri meg ezeket fenntartani. Az eddigi felmérések alapján és a munkaerőpiaci szakértők szerint azonban mégsem erre érdemes készülni, de az is biztos, hogy komoly erőfeszítéseket igényel majd a munkaadók részéről a hatékony javadalmazási rendszer kialakítása a jövő évtől.A ma már főleg elektronikus utalványokat forgalmazó) augusztusi kutatásából az derült ki, hogy az adókedvezmény megnyirbálása nem vette el a cégek kedvét a cafetériától. Bár a válaszadók körülbelül harmada még nem tudja, mit tegyen, azok, akik valamilyen szinten már gondolkodtak a jövőről, többségében az ideivel megegyező kerettel terveznek jövőre is. A válaszadók kisebb része úgy nyilatkozott, hogy beleépíti a munkabérbe, és csupán 10% tervezi, hogy teljes egészében megszüntetné a juttatásokat.A vállalat magyarországi ügyvezető igazgatója,a Portfolio-nak elmondta, hogy, tehát gyakorlatilag megduplázódik, ami szimulációs számításaik szerint. Fontos tehát látni, hogy ha a jelenlegi juttatásokat megtartják egy cégnél, azzal a munkáltatónak pluszköltsége keletkezik, miközben a munkavállalók nem kapnak az eddiginél többet. Ettől függetlenül az ügyvezető szerint nem érdemes kizárólag gazdasági szempontok mentén dönteni.Ezen az állásponton van, a svájci tulajdonúipari és autóipari beszállító vállalat HR-menedzsere is, aki szerint a dolgozók már szinte minden vállalatnál az alapbér mellett az alapjuttatások részeként kezelik és értékelik a cafetériát, annak ellenére, hogy a jelenleg hatályos törvények szerint ezt nem kötelező nyújtaniuk a cégeknek.- mondta lapunknak a szakértő.

Jóléti vagy megélhetési juttatások?

Valaki a napi megélhetéshez szükséges kiadásokat fedezi, míg más elkülönített megtakarításként kezeli a különböző kártyákon felgyűlt összegeket. Olyan is van, aki az egészsége érdekében olyan szolgáltatásokat vehet igénybe, amely az alapellátásánál magasabb színvonalat képvisel, és ezáltal érzi, hogy ez egy plusz a béren felül.

Nem a jóléti, hanem a megélhetési juttatásokra kell fókuszálni, illetve semmiképpen sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a dolgozók élethelyzetének, igényeinek mi felel meg leginkább

A szakértők szerint erre érdemes figyelni

A most kialakult helyzet az eddigieknél jelentősebb, hiszen teljesen újra kell gondolni és át kell alakítani a béren kívüli juttatási rendszereket

Kiemelten fontos az eddigi juttatási szint megtartása, mert jelen körülmények között a munkaadók nem adhatnak kevesebbet a dolgozóiknak. Ezenkívül az is lényeges, hogy elváljon bértől, vagyis nem ajánlott beleépíteni, mert azzal éppen extra motiváló erejét veszíti el. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a béremelés csupán 3-4 hónapig motiválja a dolgozókat.

TÁMOGATOTT TARTALOM A cikk megjelenését az Edenred Magyarország támogatta.

A munkaerőpiaci egyensúlyok változásának következtében a béren kívüli juttatásokat ma sokkal tágabban értelmezzük, mint néhány évvel ezelőtt: a képzésektől, a home office-on, céges masszázson és a gyümölcsnapon át, a fiatalok által preferált All you can move kártyáig terjedően nagyon szélessé vált a paletta. A CabTec HR-menedzsere szerint az elmúlt években a szolgáltatók a cégekkel együtt, a felhasználók igényeinek megfelelően kialakítottak egy jól használható juttatási kört, amelyet minden munkavállalói csoport az egyéni preferenciái szerint tudott használni.Gazdasági szempontból a munkáltatók számára a SZÉP-kártya lesz a legkevésbé megterhelő, és bár ez egy meghatározott réteget jól kiszolgál, annak, aki a létminimum környékén keres, nagyobb segítséget jelent az utazási vagy a lakhatási támogatás, mint az, hogy kedvezményes adózással el tudja vinni a családját üdülni.- véli Balázs Krisztián, aki szerint az adókedvezmény megszüntetése a fentiek miatt lényegében nem jelent változást: juttatásokra továbbra is szükség lesz, hiszen ha az adóelőnyüket nem is, de motivációs erejüket megőrzik.A vállalati oldalt az elmúlt években is megviselte, hogy évről évre csökkent a cafetéria elemek adókedvezménye, de mindig találtak megoldást a változások követésére.- mondta Kocsis Krisztina, aki azt is hozzátette, hogy ezúttal nem elég egy kis módosítás: a cégeknek dönteni kell, hogy a dolgozói motiváltság megtartása érdekében milyen mértékben kompenzálnak, és milyen mértékben hárítanak költséget a dolgozókra, vagyis meg kell találni a win-win költségvállalási egyensúlyt.A megkérdezett szakértők egyöntetűen hangsúlyozzák, hogy a 2019-es átalakításnál fokozottan figyelni kell a munkáltatóknak, hogy a dolgozóik az egyéni érdekeiknek megfelelő elemeket továbbra is mind megtalálják a palettán. Például egy fővárosi nagybank és egy vidéki termelő vállalat munkavállalói struktúrája és így motiváló eszközei teljesen eltérőek lehetnek. Bár a bérbe történő teljes beépítéssel megszűnik a juttatás érzékelhetősége, feltehetően lesznek olyan dolgozók is, akik a legszélesebb körű elem-csomagot sem találják megfelelőnek, és szívesebben kapják pénzben, az adóterhek vállalása mellett, ezért az egyéni igényeket is figyelembe kell venni.