Hivatalos: megvan az Audi megállapodás, 20 órától teljesen helyreáll a termelés!

Tisztelt Munkatársak!

A munkavállalói és a munkaadói oldal a mai napon a bértárgyalást lezárta.

A tárgyalófelek megegyeztek a bérmegállapodás tartalmáról. Ennek következtében az Audi Hungária Független Szakszervezet által meghirdetett sztrájk az EA211 (P3), az e-motor (P2) és a V6 FSI (P6) területeken ma 18.00 órakor, a többi területen 20 órakor véget ér.

Az AHFSZ az alábbi közleményt tette ki az oldalára:megállapodás tartalma a következő:

Klikk a képre!

Eszerint a szakszervezet a legtöbb területen sikeresen kiharcolta a követeléseit. Ezek közül a legnagyobb jelentőségű a 18%-os, de minimum 75 ezer forintos béremelés. Ugyanakkor az utóbbi napokban már nem ebben volt a legnagyobb vita, hiszen az Audi ezt már a korábbi egyeztetések során is megadta volna, de a kisebb jelentőségű követelések visszanyesésének az árán. Most viszont a megállapodásban szerepel a lojalitás és a jubileumi bónusz is. A cafeteria a szakszervezet korábbi ajánlathoz képest további 100 ezer forintos emelést ért el, így idén és jövőre is 400 ezer forintos lesz a keret. Itt az AHFSZ eredeti követelése 787 ezer forintos keret volt. Teljesült az az elvárás is, hogy minden hónapban legalább egy szabad hétvégét kapjon a munkavállaló. A gyerekek után járó pótszabadságról történő szabad rendelkezés szabályrendszerét az első fél évben dolgozzák ki a felek.Ez alapján úgy tűnik, hogy a szakszervezetek elfogadták az Audi legutolsó ajánlatát, amit korábban már megmutattunk az eredeti dolgozói követelésekkel összevetve:

Klikk a képre!

A megállapodás tényét az Audi Hungária HR is elismerte , igaz, a megállapodásról szóló dokumentum az ő oldalukon technikai okokból egyelőre nem érhető el.További részletek hamarosan.