Musk komoly titkot árulhatott el dühében, miközben kiosztotta az Economistot

Van, amikor Musk személyesen szól be

Nemrég az Economist is megírta, hogy a Jefferies elemzői szerint a Tesla még az idén 2,5-3 milliárd dolláros friss forrás bevonására kényszerülhet annak érdekében, hogy finanszírozni tudja a Model 3 gyártásának felfuttatását. Ezzel a véleményükkel egyébként nincsenek egyedül, kicsivel korábban a Moody's is azt vetítette előre, hogy a Teslának a finanszírozási igénye miatt további 2 milliárd dolláros forrást kell bevonnia a közeljövőben és hasonlóan látja a helyzetet több Wall Streeti szereplő is.Elon Musk, a Tesla vezére az Economist cikkén viszont úgy felhúzta magát, hogy egy Twitter-üzenetben neki is ment a lapnak. Hozzászólásában konkrétan kijelentette, hogy ugyan korább is unalmas volt az Economist, viszont értelmes dolgokat írt, mostanra viszont egyszerűen unalmas lett. A magánvéleményénél viszont sokkal izgalmasabb az üzenet második része, amelyben Musk azt állítja, hogy a Tesla már a harmadik és a negyedik negyedévben nyereséges lesz és pozitív lesz a cash flowja, éppen ezért nem szorul majd tőkeemelésre a vállalat.

Az elemzők nem számítanak profitra

Musk kijelentése azért nagyon érdekes, mert az elemzők egyáltalán nem számítanak profitra a harmadik negyedévben, még üzemi szinten sem. A jelenlegi konszenzus szerint a Tesla 2019 első negyedévétől válhat majd nyereségessé.A bejelentésnek két okból van nagy jelentősége: (1) ahogy látható, a piaci szereplők jelenleg arra számítanak, hogy a Tesla majd csak később kezd profitot termelni, vagyis a cég menedzsmentje - akinél elvileg nem ismerheti jobban senki a működést - sokkal optimistább a közeljövőt illetően. (2) Óriási harc folyik az autógyártók között, hogy ki lesz az a szereplő, aki végre pénzt is tud keresni majd azzal, hogy elektromos autókat gyárt és ad el a világban. Hogyha Musk kijelentése igaznak bizonyul, akkor ezt a versenyt is az amerikai elektromosautó-gyártó nyerheti az európai és más amerikai riválisaival szemben.