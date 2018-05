Musk tényleg a pokolra küldi azokat, akik a Tesla ellen fogadnak

Masszív shortállomány épült ki a Teslában

Musk tegnap megpróbálta elkergetni őket

Elon Musk még múlt héten utalt arra, hogy majd jól ráijeszt azokra, akik shortolják a Tesla részvényeit. Musk most bebizonyította, hogy nem csak a levegőbe beszélt, tegnap közel 10 millió dollárért, vagyis nagyjából 2,6 milliárd forintnyi pénzből vásárolt Tesla-részvényeket, ezzel részesedése közel 20 százalékra emelkedett a Teslában.Mint ahogy arról mi is beszámoltunk , a Teslában masszív shortállományok épültek ki, sokan játszanak ugyanis arra, hogy a Tesla hamarosan újabb pénzügyi nehézségekkel szembesül, és legjobb esetben is masszívan tőkét kell emelnie. A legutóbbi gyorsjelentést követően újabb 400 ezer darab részvénnyel nőtt a shortállomány a Teslában, ezzel a teljes beshortolt mennyiség új csúcsra, több mint 40 millió darabra emelkedett, ez egyébként a Tesla átlagos napi forgalmának több mint ötszöröse.Tegnap a Tesla árfolyama közel 3 százalékot emelkedett, piaczárást követően pedig tovább araszolt felfelé.