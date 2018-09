Nagy a verseny a bankok között a hazai kkv-k finanszírozásáért

Amit látni az MNB statisztikáiból is, meg saját tapasztalatunk is, hogy bővül a kkv-k hitelállománya, évi 10 százalék feletti mértékben és ez a dinamika nem lassult le 2017 óta. A bővülésnek nemcsak kínálati (kedvező kamatkörnyezet, erős banki verseny) okai vannak, hanem keresletiek is, és azt látjuk, hogy a kedvező konjunktúrában megképződött jövedelmek révén még tovább fog nőni a beruházási kedv a következő 1-2 évben. A vissza nem térítendő (VNT), illetve visszatérítendő támogatásoknál is (0%-os MFB hitelek) is jelentős az érdeklődés, de az 2014-2020 EU-s költségvetési ciklus végéhez közeledve lassan elfogynak a források, így aki most szeretne pályázni az inkább 0%-is hitel konstrukciókat talál már, de azok is gyorsan lekötésre kerülnek. A kockázati tőke vagy a tőzsdei forrásbevonás mint lehetőség egyre ismertebb lesz a vállalkozások körében, de még mindig sok vállalkozás nem hallott ezekről, és akikhez eljutottak ilyen hírek, azok egyelőre inkább tájékozódnak. Mind arányát, mind pedig számosságát tekintve szűk az a vállalati réteg, amely tervez is ilyen forrásbevonást a közeljövőben.Továbbra is a saját tőkéből való finanszírozást dominál, ezt követik a hitelek, és a pályázatok. Az egyéb saját tőke oldali forrásbevonás mint a tőzsdei bevezetés, vagy a kockázati tőke volumenét tekintve is eltörpül az első három finanszírozási formához képest.Igen, vannak, akár jelentős eltérések is. Például az infokommunikációs szektorban a rövid és a hosszú lejáratú kötelezettségeknél nagyon alacsony a hitelek aránya (BISNODE adatbázis alapján 2-5% között szóródik), de a mezőgazdaságban például már 40% és 80% körüli a két arányszám.Egyre nagyobb teret nyernek a vállalati finanszírozásban a visszatérítendő támogatások, azaz a kedvezményes kamatozású hitelek. Az MKB ügyfélkörében az elmúlt egy évben az igénylések kb. 50-50%-ban irányultak visszatérítendő (hitel) és vissza nem térítendő támogatásokra. Az önálló hitelek volumene kissé meghaladja a sima VNT pályázatok volumenét, míg a kombinált pályázatokon belül a hitel és a VNT részarány 45% illetve 55%.Továbbra is erős a verseny a kkv-k finanszírozásáért, így önmagukban a banki szolgáltatásokkal nehéz kiemelkedni a mezőnyből, de addicionális tanácsadási (pályázatok, projekt menedzsment szolgáltatások) tevékenységgel, illetve az üzleti adminisztrációt támogató digitális fejlesztésekkel jobb partneri viszonyt tudnak elérni a bankok a meglévő és az új ügyfeleikkel.A generációváltást illetően banki oldalról azt tapasztaljuk, hogy az új menedzsment jellemzően tudatosabban, több lehetőséget mérlegelve dönt a finanszírozási kérdésekről, így átalakulnak a korábbi bankolási szokások is. Ezért is fontos, hogy már a generációváltásnál tudjon egy bank megoldásokat kínálni finanszírozási oldalon a tulajdonosoknak, menedzsmentnek, amely megalapozza a közös jövőt, amelyben a cég napi működésének és beruházásainak finanszírozásába is nagyobb valószínűséggel von be a pénzintézetet.Egy kkv esetében a legideálisabb, ha akkor von be tőkét, amikor olyan gyorsan növekedési pályán van, melynek eredményeképpen a beruházások finanszírozása már nem megvalósítható fenntartható módon idegen források, hitel bevonásával, hanem szükség van a saját tőke megtermelt eredményt meghaladó bővítésére. Jellemzően a meghatározó piacrésszel rendelkező vállalatoknak, vagy a gyorsan növekvőknek érdemes tőzsdei bevezetésben gondolkodniuk.Hogy mikor "optimális" egy tőzsdei forrásbevonás, az a legfontosabb kérdés. Minden cég estében egyedileg lehet ezt megmondani, függően a tulajdonosok jövőbeli terveitől, illetve a cég éppen aktuális életszakaszától. Jellemzően akkor lesz sikeres egy tőzsdei forrásbevonás, ha a cégnek olyan növekedési tervei vannak (pl. új termék bevezetése, vagy új piacra történő belépés), amelyet a tőkebevonással megvalósítva szintet tud lépni a cég. De fontos az is, hogy a múltbeli működésével alá tudja támasztani a tervei megvalósíthatóságát.A BÉT Xtend elsődleges értéke, hogy a nyilvános tőzsdei jelenlét előnyeit biztosítja (adózás, növekedés finanszírozás, befektetői bizalom), miközben kellően rugalmas, hogy ne kelljen a zártkörű tulajdonlás minden előnyéről (irányítás, kevesebb jelentési kötelezettség) lemondani. Az XTend-re piacra lépést mentoring pályázat keretében támogatja a BÉT (a költségek felét 80 millió forintig megtérítik), valamint a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap is befektethet az XTend-en jelenlévő társaságokba. A piaci jelenlétüket kijelölt tanácsadó (NOMAD - Nominated Advisor) támogatja folyamatosan. Az Xtend piacon való jelenlét során jelentős támogatással szokhatnak hozzá az új tulajdonostársakkal való együttműködéshez, illetve a nyilvános működéshez, mielőtt belépnének a nagyobb, "valódi" tőkepiacra.