Nagy dobásra készült Warren Buffett, de végül nem jött össze

Warren Buffett elmondása szerint szerette a részvényeket a negyedik negyedévben, de még jobban szeretett volna egy céget megvenni. Hozzátette, hogy ez a nagy felvásárlás már nincs a terítéken többé, de ennek indokát nem közölte. Amikor a CNBC-n a titokzatos majdnem-felvásárlás további részleteiről faggatták, csak annyit közölt, hogy "ezen a bolygón" történt volna meg.A Berkshire Harthaway elnöke-vezérigazgatójaként tevékenykedő befektetési guru a részvényeseinek szóló éves levelét követően nyilatkozott a csatornának. Elmondta, hogy akartak felvásárlásokat véghezvinni, de az árak nagyon magasak most. Emiatt valószínűleg 2019-ben is inkább a kereskedési céllal tartott értékpapírjainak portfolióját bővíti majd. De azért még bízik benne, hogy nyélbe tudnak ütni egy nagy felvásárlást.A Berkshire Hathaway 2018 végén 112 milliárd dollárnyi készpénzállománnyal rendelkezett. A negyedik negyedévben egy jelentős, 3 milliárd dolláros veszteségleírást volt kénytelen elkönyvelni Kraft Heinz-részesedését, egyszerűen túl sokat fizetett érte - indokolta Buffett.A többi érdekeltségével kapcsolatban elmondta, hogy most nem vesz több Apple-részvényt, de vásárolna még, ha olcsóbb lenne.