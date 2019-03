Nagy dobással jön az Amazon: új élelmiszerboltokat nyit

A lapnak nyilatkozó egyik forrás szerint az első élelmiszerboltot az Amazon Los Angelesben nyitná meg, még az idén, de csőben van már két másik üzlethelyiség lefoglalása is, amelyeket jövőre nyitna meg a társaság.A források szerint az új boltok elkülönülnek majd a cég Whole Foods Market márkájától, de azt még nem lehet tudni, hogy az Amazon nevét viselik-e majd. Minden esetre a piaci pletykák szerint a cég San Franciscóban, Seattle-ben, Chicagóban, Washingtonban és Philadelphiában is tervez élelmiszerboltot nyitni.Az Amazonnak egyébként több, Amazon Go nevű boltja is van az USA-ban, amelyek azért lehetnek érdekesek, mivel készpénzmentes boltokról van szó, a kijáratnál automatikusan megterhelik a vásárló hitelkártyáját a magához vett árucikkek ellenértékével.