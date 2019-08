Nagy esés jöhet az idei Wall Street-i bónuszokban

Egy évtizede a legrosszabb első félévet tudhatják maguk mögött a Wall Street-i kereskedők, a gyenge teljesítmény pedig a fizetésekben is megmutatkozhat. A Bloomberg egy fizetési tanácsadó cég által készített jelentésre hivatkozva arról ír, hogy a részvénykereskedők bónuszai 15 százalékkal is csökkenhetnek a tavalyi évhez képest, míg a kötvénykereskedők esetében a 10 százalékos lehet a bónuszok csökkenése.A fizetési tanácsadó cég szerint a kereskedelmi- és befektetési bankok esetében a teljes ösztönző kompenzáció mértéke csökkenhet 2019-ben, amely nagyobb részben a geopolitikai- és a kamatkörnyezettel kapcsolatos bizonytalanságokra vezethető vissza. A társaság vezetője a Bloombergnek kiemelte, hogy a kereskedők és a befektetési bankárok bevételei alulmúlták a saját várakozásaikat, miután az ügyfelek száma mellett a kereskedési volumen sem növekedett.A lakossági- és kereskedelmi bankárok mellett a hedge fundok és a magántőke-társaságok bónuszai esetében 0 és 5 százalék közötti bővülés jöhet idén 2018-hoz képest, míg az alapkezelői bónuszoknál 5 százalékos lehet majd a visszaesés. A fizetési tanácsadó cég vezetője mindemellett azt is hozzátette, hogy a gazdasági lassulás pontos mértéke jelentős bizonytalansági tényezőt jelenthet.