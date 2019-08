Nagyot esett a Magyar Telekom 2019.08.28 17:15 Eséssel zárta a hét harmadik napját a magyar tőzsde, a BUX 401 pontos mínusz mellett 1 százalékkal került lejjebb, míg a blue chipek kivétel nélkül eséssel zárták a szerdai kereskedést. A Mol 0,3 százalékos esés után 2 868 forinton zárt, a Richter 1,1 százalékos esést követően 4 736 forinton fejezte be a szerdai kereskedést, míg az OTP 1,3 százalékkal került lejjebb, a bankpapír 11 850 forinton zárt. A hazai blue chipek közül a Magyar Telekom teljesített a leggyengébben, a telekomcég papírjai 2 százalékos esés után 416,5 forinton vettek búcsút a hét harmadik napjától.

Nagy esés után kapaszkodik vissza az ANY Biztonsági Nyomda 2019.08.28 16:33 Nagyot estek az ANY Biztonsági Nyomda részvényei ma, az árfolyam 5,4 százalékos is mínuszban is járt, majd a szerdai piaczárás felé közeledve a papír a nap első felének zuhanását szinte teljesen képes volt ledolgozni, a Nyomda részvényei 1,5 százalékkal kerültek ma lejjebb. A társaság részvényei 18,06 millió forintos forgalom mellett estek, ami 16,4 százalékkal magasabb az ANY Biztonsági Nyomda papírjainak idei, átlagos forgalmával összehasonlítva.

Esik az Appeninn 2019.08.28 15:56 Esnek a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó cégek részvényei szerdán, a 4iG 1 százalékos esése mellett a CIG Pannónia 1,9 százalékkal került lejjebb, míg az Opus 4,7 százalékot esett. Az Appeninn 4,7 százalékkal került ma lejjebb, a részvény azt követően esett nagyot, miután az árfolyam letörte a 420 forint közelében található szintet, ami az év elején már megállította az Appeninn esését. A részvény 49,6 millió forintos forgalom mellett esik, ami 6,9 százalékkal alacsonyabb az Appeninn idei, átlagos forgalmával összehasonlítva.

Lejjebb kerültek a tengerentúli tőzsdék a szerdai piacnyitás után 2019.08.28 15:38 A tengerentúli tőzsdék eséssel vágtak neki a szerdai kereskedésnek, miután a befektetők az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi konfliktusa mellett az invertálódó amerikai hozamgörbe és egy esetleges recesszió lehetősége miatt aggódtak. Az egyedi részvények esetében az Autodesk papírjai 10,2 százalékot zuhantak, miután az AutoCAD szoftvereket gyártó cég visszavágta az idei évre vonatkozó eredményvárakozásait. A Hewlett-Packard Enterprise árfolyama 5,3 százalékot emelkedett, miután a társaság az előzetesen vártnál magasabb profitról számolt be és a menedzsment megemelte az idei évi profitvárakozásait. Az amerikai piacnyitástól távolodva a Nasdaq 0,7 százalékkal került lejjebb, míg az S&P500 és a Dow egyaránt 0,4 százalékkal került ma lejjebb.

Esnek az európai tőzsdék 2019.08.28 14:37 Esnek az európai tőzsdék szerdán, a befektetők az USA és Kína kereskedelmi háborúját övező bizonytalanság mellett az invertálódó amerikai hozamgörbe és egy esetleges recesszió lehetősége miatt aggódtak. A DAX 1,1 százalékos esése mellett a CAC40 1 százalékkal került lejjebb, míg a milánói tőzsde csupán 0,5 százalékos mínuszban jár, miután a befektetők egy része abban reménykedhetett, hogy az olasz koalíciós egyeztetések hamarosan sikerre vezetnek.

Továbbra is vételen a Waberer's 2019.08.28 13:14 Reagált a Concorde a tegnap kiadott közleményre, miszerint a Waberer's leányvállalata, a Waberer's Szemerey Logisztika Kft. nyerte el a győri Audi logisztikai szolgáltatásokra vonatkozó pályázatát. A célár továbbra is 1785 forint.

Esnek a régiós részvényindexek 2019.08.28 12:55 Lejjebb kerültek a régiós részvényindexek szerdán, a lengyel WIG és a bécsi börze egyaránt 0,9 százalékkal került lejjebb, míg a prágai tőzsde 0,6 százalékot esett. A hazai részvényindex mérsékelt mínuszban jár, a BUX 2,8 milliárd forintos forgalom és 127 pontos mínusz mellett 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a blue chipek közül az 1,4 százalékos mínuszban járó Magyar Telekom részvényei teljesítenek a leggyengébben. A BUX komponensei közül a Waberer's, az Opus és az AutoWallis papírjai teljesítenek a leggyengébben.

Lejjebb került a Waberer's 2019.08.28 11:05 A Waberer's tegnap jelentette be, hogy leányvállalata a Waberer's Szemerey Logisztika Kft. nyerte el a győri Audi logisztikai szolgáltatásokra vonatkozó pályázatát. A közlemény szerint a Waberer's házon belüli (inhouse) logisztikai szolgáltatásokat fog nyújtani a motorgyárban és egy külső logisztikai központ üzemeltetését is átveszi. A szolgáltatás az alkatrészek raktározását és az évente körülbelül 2 millió motor gyártását végző gyártósorok kiszolgálásával kapcsolatos tevékenységeket is magában foglalja. Az Audi Hungária Zrt.-vel kötendő szerződés szeptember végéig hatályba lép, a szolgáltatási időszak 2019 decemberében indul. A Waberer's árfolyama augusztus első felében emelkedéssel próbálkozott meg, majd az elmúlt hetekben a lendület elfogyott és az árfolyam ismét lefordult. A társaság részvényárfolyama 3,6 százalékos mínuszban is járt ma délelőtt, a részvény ezután a korábbi esés egy részét ledolgozta, a Waberer's árfolyama 2,8 százalékkal került ma lejjebb.

Nagyot esett az Opus árfolyama 2019.08.28 10:37 Nagyot esett kedden az Opus, a részvény tegnap 4,2 százalékkal került lejjebb, miután az árfolyam a 385 forint közelében található szint alá került, ami az elmúlt hónapok folyamán többször is sikerrel állította meg a lejtmenetet, az esés ezt követően gyorsult be. Az esés a szerdai kereskedés első felében is folytatódott, az Opus ma 6,6 százalékkal került lejjebb. 165 millió forintos forgalmával az Opus szerdán a harmadik legforgalmasabb részvény a magyar tőzsdén az OTP és a Mol után, mindemellett érdemes megemlíteni, hogy az Opus mai forgalma 18 százalékkal alacsonyabb a részvény idei, átlagos forgalmával összehasonlítva.

Mérsékelt mínuszban az európai tőzsdék 2019.08.28 10:25 A keddi kereskedés első felének emelkedése elolvadt a tengerentúli tőzsdéken, majd az amerikai részvényindexek végül eséssel zárták a hét második napját, miután az USA és Kína kereskedelmi egyeztetéseit övező bizonytalanság mellett a piaci szereplők az invertálódótt hozamgörbe miatt aggódtak. A Dow végül 0,5 százalékot esett, míg az S&P500 és a Nasdaq egyaránt 0,3 százalékos eséssel zárta a hét második napját. Szerdán az irányt keresték az ázsiai tőzsdék, a Nikkei 0,1 százalékos erősödése mellett a hongkongi börze 0,2 százalékkal került lejjebb, míg a sanghaji részvényindex 0,3 százalékot esett. Ázsia más részein is felemásan teljesítettek a börzék, a dél-koreai Kospi 0,9 százalékos erősödése mellett a szingapúri tőzsde 0,3 százalékot esett. Az USA és Kína kereskedelmi konfliktusának árnyékában az irányadó európai részvényindexek is lejjebb kerültek a szerdai piacnyitás után, a kontinens börzéi enyhe mínuszban járnak ma délelőtt, a milánói tőzsde 0,1 százalékos esése mellett a CAC40 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a DAX 0,2 százalékot esett.

Felfelé kapaszkodik a Duna House 2019.08.28 09:47 Tegnap tette közzé a legfrissebb számait a Duna House, az értékesítés nettó árbevétele 6,5 százalékkal 2,051 milliárd forintra nőtt 2019. második negyedévében a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva. A cég 2019. második negyedévében növelni tudta franchise és pénzügyi közvetítésből származó eredményét. Magyarországon a pénzügyi közvetítő üzletág pótolni tudta a kieső LTP-eredményt, míg Lengyelországban beérett a Gold Finance felvásárlás, a közvetített hitelvolumen egy év alatt igen jelentős növekedést produkált és a menedzsment arra számít, hogy a lengyel tevékenység eredménye tovább fog nőni a következő negyedévekben. Az EBIT kétszámjegyű ütemben csökkent, a tisztított core üzemi eredmény kétszámjegyű ütemben nőtt, és bár az adózott eredmény kétszámjegyű ütemben csökkent, azonban az eredmény csökkenése elsősorban a MyCity ingatlanfejlesztési tevékenység erős bázishatásának volt köszönhető. A Duna House árfolyama 2,2 százalékkal került feljebb ma reggel, majd a szerdai piacnyitástól távolodva alábbhagyott a lendület és a részvény korábbi emelkedés nagyobb részét ledolgozta, a társaság részvényei 0,5 százalékkal kerültek ma feljebb.

Lejjebb került a BUX, emelkedéssel próbálkozik a Richter 2019.08.28 09:40 A BUX enyhe emelkedése gyorsan elolvadt, a szerdai piacnyitástól távolodva a magyar tőzsde előző napi záróértéke alá süllyedt, míg a blue chipek 0,5 százalékos pluszban járó Richter kivételével lejjebb kerültek. Az OTP 0,1 százalékos esése mellett a Mol 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a Magyar Telekom 0,5 százalékot esett.

Mérsékelt emelkedéssel indul a szerdai nap a magyar tőzsdén 2019.08.28 09:12 Mérsékelt erősödéssel vágott neki a szerdai kereskedésnek a magyar tőzsde, a BUX a szerdai piacnyitás után 27 pontos plusz mellett 0,1 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek felemásan teljesítenek. Az OTP a tegnapi nagy esés után 0,1 százalékkal került feljebb, a Mol 0,4 százalékot emelkedett, míg a Richter 0,2 százalékot erősödött. A negatív kivételt a Magyar Telekom jelentette, a telekomcég papírjai 0,8 százalékkal került lejjebb ma reggel.

Száguldott tegnap az olaj 2019.08.28 08:43 Tegnap nagyot emelkedett az olajár, miután az API jelentése szerint a vártnál jobban csökkentek az amerikai üzemanyagtartalékok. A tegnapi rallit az is segítette, hogy nem látszik közeledés Irán és az Egyesült Államok között.

Borítékolható az esés Európában 2019.08.28 08:35 Mi történt tegnap a tőzsdéken? Emelkedéssel indult a hét második napja az amerikai részvénypiacokon, miután Donald Trump hétfői nyilatkozatában a kínai kereskedelmi tárgyalások folytatását vetítette előre. A kereskedés második felére azonban elfogyott a lendület, és a tengerentúli tőzsdék lefordultak, miután az USA és Kína kereskedelmi egyeztetéseit övező bizonytalanság mellett a piaci szereplők az invertálódótt hozamgörbe és a globális növekedési kilátások romlása miatt aggódtak, a pénzügyi szektor részvényei pedig különösen gyengén teljesítettek. A tengerentúli tőzsdék mérsékelt eséssel zárták a keddi kereskedést, a Dow végül 121 pontos esés mellett 0,5 százalékkal került lejjebb, az S&P500 0,3 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,3 százalékos eséssel fejezte be a hét második napját. Eséssel zárta a keddi kereskedést a magyar tőzsde, a BUX 554 pontos mínusz mellett 1,4 százalékkal került lejjebb, míg a blue chipek felemásan zártak. A Mol 0,4 százalékos esés után 2 876 forinton zárt, a Richter 0,5 százalékkal került lejjebb, a gyógyszergyártó papírjai 4 790 forinton vettek búcsút a hét második napjától, míg a hazai blue chipek közül az OTP teljesített a leggyengébben, az OTP az átlag feletti forgalom mellett 2,9 százalékos esést követően 12 000 forinton zárt, az OTP keddi nagy esését részben az MSCI index átsúlyozása magyarázhatta. A pozitív kivételt a Magyar Telekom jelentette, a telekomcég részvényei 0,7 százalékos emelkedés után 425 forinton zártak. Mik az előjelek mára? Nem volt egyértelmű az irány az ázsiai tőzsdéken a hét harmadik napján, a Nikkei 0,1 százalékos erősödése mellet a hongkongi börze stagnált, míg a sanghaji részvényindex 0,2 százalékkal került lejjebb. Ázsia más részein is felemásan teljesítenek a tőzsdék, a szingapúri tőzsde 0,1 százalékos esése mellett a dél-korai Kospi 0,9 százalékot erősödött. Az amerikai határidős részvényindexek minimális erősödést mutatnak ma reggel, míg a határidős DAX 22 pontos mínusza 0,2 százalékos esést vetíthet előre a szerdai piacnyitásra. Mi mozgatja a tőzsdéket? A hét harmadik napján sem eurozónából, sem az Egyesült Államokból nem érkezik majd kiemelt makroadat, a befektetők a kereskedelmi háborús hírfolyamra és a vállalati hírekre fókuszálhatnak majd a szerdai nap folyamán. Mire érdemes ma figyelni? Szerdán a KSH a júliusi munkanélküliségi adatsorát publikálják, míg a hét harmadik napján sem az eurozónából, sem az Egyesült Államokból nem érkezik majd kiemelt makroadat. Szerdán teszi közzé gyorsjelentését a Rába. Mi történt eddig a tőzsdéken?