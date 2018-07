Nagy felújítások a MÁV-nál: már csak 17 évig ürítik a WC-ket a sínek közé

2012-ben az utazási komfort javítását célzó porgram indult el a Máv-nál, melynek keretébenmodernizálták az utastereket, 240 voltos csatlakozókat építettek be, átalakították a feljárólépcsőket, cserélték a forgóvázakat, automata ajtókat és GPS-alapú utastájékoztató monitorokat szereltek fel. A felújítások idén és jövőre is folytatódnak.Azt is elárulták: eddig aa többi hullócsöves - vagyis a WC-ket a sínek közé ürítik. Az uniós és a hazai szabványok értelmében az új vagy főjavított járművek csak zárt vécékkel helyezhetők üzembe. A meglévő hullócsöves kocsik viszont a kivonásukig forgalomban maradhatnak. A lap kérdésére a MÁV közölte:A MÁV-Start számára húsz nemzetközi viszonylatra szánt intercity gyártása már zajlik, további hetven, kifejezetten belföldi használatra rendelt IC plusz személykocsi összeszerelését pedig előkészítik. Egyelőre nem tudni, mikor készülnek el ezek a megrendelések.