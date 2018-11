Nagy meccs - Egy pillanatra helyet cserélt a világ két legértékesebb cége

Az október eleji csúcshoz képest a mostani hét elejére 27 százalékot esett az Apple árfolyama,

miközben a Microsoft árfolyama az október eleji csúcsról a múlt heti mélypontig csak 15 százalékot esett, így egyre közelebb került ahhoz a Microsoft, hogy a világ legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalata legyen.

Ez tegnap egy pillanatra megtörtént, a kereskedési nap során ugyanis volt egy olyan állás a nagy meccsben, amikor a Microsoft már mint 3 százalék pluszban állt, az Apple pedig még csak kevesebb mint 2 százalékot emelkedett, akkor a Microsoft piaci értéke 848, az Apple értéke pedig 845 milliárd dollár volt, vagyis a Microsoft átvette az első helyet a globális rangsorban.

Zárásra egyébként a rend helyreállt, az Apple végül 4 százalékot emelkedett, amivel 858,6 milliárd dollárra ugrott a kapitalizációja, a Microsofté pedig csak 853 milliárd dollárig emelkedett tegnap.Az Apple piaci kapitalizációja egyébként 2010-ben emelkedett a Microsofté fölé, a befektetők nem díjazták, hogy a Microsoft folyamatosan lemarad az okostelefonok piacán látható nagy boomról, miközben az Apple nem csak ott, e más piacokon is piacvezető lett, új termékeket, szolgáltatásokat dobott piacra, bevétele és profitja is masszívan nőtt. Az elmúlt években a Microsoftnál a felhő alapú szolgáltatások voltak a befektetők fókuszába.

És mi történik most az Apple-nél? Az utóbbi negyedévekben az iPhone-eladások már inkább stagnáltak, vagy legfeljebb minimálisan emelkedtek (bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy a drágább készülékek miatt soha nem volt még ilyen nyereséges az üzletág). A társaság azzal indokolta döntését, hogy át akarja alakítani a cégről alkotott képet, hogy nem úgy gondoljanak rá a befektetők, mint az iPhone gyártójára, egyes vélemények szerint viszont a titkolózás látszatát kelti az, hogy nem közöl részletes statisztikákat. A transzparencia ezzel nagyban sérül, mivel az értékesítési adat egy fontos mutató volt, amit szorosan követtek a befektetők. Közben egyre több hír érkezik a beszállítóktól arra vonatkozóan, hogy a társaság visszavágja az okostelefongyártást, ami szintén nem túl jó jel a karácsonyi szezonhoz közeledve.Eközben a Microsoft stabilan növekszik a cloud üzletágnak köszönhetően. A vállalat időben lépett és a cloud szolgáltatások és platformok irányába nyitott, így nem maradt le az iparági trendekről és jelentős piaci részesedést tudott magának kihasítani. Erre szüksége is volt a cégnek annak érdekében, hogy fenntartsa a növekedést, mert a személyi számítógépek iránti kereslet csökken, ezzel együtt pedig a Windows operációs rendszer értékesítései is gyengélkedni kezdtek.