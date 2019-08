Jelentős eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a Dow futures jelenleg 350 pontos mínuszt jelez előre a nyitásra. A nyitás előtti kereskedésben főként a bankpapírok esnek, a Bank of America, a Citigroup és a JP Morgan is 3 százalék körüli mínuszban áll.

Tovább esik az OTP árfolyama, a hazai bankpapír már 1,7 százalékos mínuszban áll,ami a BUX indexet is egyre nagyobb esésbe taszítja, a benchmark 0,8 százalékkal jár a tegnapi záróértéke alatt.

Gyengén teljesítenek a mai európai kereskedésben a bankok, a DAX legrosszabbul teljesítő komponensei között van a Deutsche Bank és a Commerzbank is. A kedvezőtlen szektorhangulatban az OTP árfolyama is esik, 1,1 százalékos csökkenésével a leggyengébben teljesítő blue chip ma a magyar tőzsdén.

Bár Matteo Salvini olasz Liga-vezér mielőbbi előrehozott választásokat akart elérni a múlt héten kirobbantott kormányválsággal, de tegnap este mégis egy olyan javaslat mellé állt oda, ami az előrehozott választásokat legalább több hónappal, de akár egy évvel el is tolhatja. Az utóbbi napokban egyébként az összes vezető olasz politikus mást tett, mint amit előtte hetekig mondott, így a belpolitikai káosz tovább fokozódott. Augusztus 20-ra mindenesetre figyelni kell, mert aznap dől el a Conte-kormány sorsa.

Egyre távolabb kerül attól a Boeing, hogy idén is a világ legnagyobb repülőgépgyártója legyen, az év első 7 hónapjában 38 százalékkal estek az eladásai.

Kitart még a lendület ma reggel a tőzsdéken 2019.08.14 08:40

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

Kedden a nap nagy részében mínuszban álltak az irányadó európai indexek, a délután folyamán érkező hírekre azonban enyhültek a kereskedelmi háborús feszültségek, és az amerikai tőzsdenyitással együtt az európai indexek is felfelé vették az irányt. A magyar tőzsdén hasonló folyamatok látszódtak, a nap végén mégis lefordult a BUX index és végül 0,4 százalékos csökkenéssel fejezte be a kereskedést. A blue chipek közül egyedül az OTP nem esett, a bankpapír az előző napi záróértékén fejezte be a napot, a Mol 0,9, a Magyar Telekom 1,2, a Richter 0,5 százalékkal került lejjebb.

Bizonyos termékköröket lehúznak a szeptember elsején 10%-ra emelendő kínai importvám listájáról, más termékeknél pedig december 15-ig elhalasztják a döntést - érkezett tegnap a hír, aminek hatására nagyot ugrottak a keddi kereskedésben az amerikai részvénypiacok. A Dow 1,2%-os (308 pontos), az S&P 500 1,4%-os, a Nasdaq pedig 1,95%-os emelkedéssel zárta a napot. A nap sztárja, az Apple több mint 4,2%-kal került feljebb a keddi kereskedésben.

Mik az előjelek mára?

Az amerikai tőzsdék tegnapi felpattanását emelkedés követte ma reggel a fontosabb ázsiai részvénypiacokon annak ellenére, hogy a hongkongi feszültségek továbbra sem rendeződtek. A hongkongi index 0,6 százalékkal, a Nikkei 225 1 százalékkal, a kínai Shanghai Composite 0,6 százalékkal, a dél-koreai Kospi pedig 0,7 százalékkal került feljebb.

A termékvámok elhalasztásának hírére (ami többek között az elektronikai cikkeket érinti) nagyot emelkedtek a ma reggeli kereskedésben a technológiai vállalatok, az Apple beszállítói közül például a Murata Manufacturing 3,2, a Taiyo Yuden 6,4 százalékot emelkedett a japán tőzsdén, a hongkongi Sunny Optical 12, a Taiwan Semiconductor Manufacturing 2 százalékot erősödött.

Az európai határidős indexek mérsékelt emelkedéseket jeleznek előre a nyitásra, a DAX futures 23 pontos pluszban áll.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

A jó hangulat elsősorban annak köszönhető, hogy most éppen enyhült a kereskedelmi háború, de ezen kívül a hongkongi és az argentin belpolitikai feszültségek továbbra is a fókuszban vannak. Ma GDP-adatok érkeznek Európából, a német adat a várakozásoknak megfelelően alakult: a második negyedéves GDP 0,1 százalékkal maradt el az előző negyedévitől. A -0,1%-os GDP-adat azt jelenti, hogy a német gazdaság egy lépésre került a technikai recessziótól, amihez két egymást követő negatív eredménye szükséges. Erre minden esély megvan, hiszen az európai gazdaságról folyamatosan kiábrándító adatok érkeznek.

Mire érdemes ma figyelni?

A hét legfontosabb adata egyértelműen a második negyedéves előzetes növekedési statisztika, ami ma lát napvilágot. Ebből kiderülhet, lassul-e már a magyar gazdaság, vagy továbbra is ellenállunk a nemzetközi környezetnek. Az év első három hónapjában a magyar gazdaság 5,3%-kal tudott bővülni, a második negyedévre 4,7 százalékos növekedést vár az elemzői konszenzus.