Nagy mozgásokat hozott az MSCI átsúlyozás a magyar tőzsdén

Kedden került sor az MSCI index negyedéves átsúlyozására

A piaci szereplők már a múlt héten készülhettek az átsúlyozásra

Csökkent Magyarország súlya az MSCI indexeiben

Nagy mozgások a magyar tőzsdén

Fontos esemény történt a héten a magyar tőzsde szempontjából, miután a keddi piaci záró szakaszban került sor az MSCI index átsúlyozására, ami múltbeli tapasztalatok alapján nagyobb mozgásokat is okozhat, mivel sok külföldi alap az MSCI indexek alapján súlyoz, ezért a hazai piac esetében több piaci szereplő is csökkenthette kitettségét.Az átsúlyozás előtt megkérdeztük Harcsa Norbertet a Concorde intézményi üzletkötőjét, aki kiemelte, hogy az MSCI februárban döntött Kína és Szaúd-Arábia súlyának növeléséről, az átsúlyozásokat pedig májusban, augusztusban és novemberben hajtják végre. Ennek következtében más piacok részaránya, így a magyar piac részaránya is csökken az MSCI indexben.A Concorde üzletkötője szerint az átsúlyozásra való felkészülés a hazai részvénypiacon is tetten érhető volt, miután a piaci szereplők egy része a Richter és a Mol esetében csökkenthette kitettségét, ami részben magyarázhatja a Mol és a Richter elmúlt heti nagy eséseit, azonban a piaci szereplők szelektíven súlyozhattak, és az OTP-t előnyben részesíthették a Mollal és a Richterrel szemben.Az MSCI átsúlyozása után piaci információink alapján az MSCI Hungary súlya az MSCI Europe, the Middle East and Africa (EMEA) indexében 1,9932 százalékról 1,8242 százalékra változott, míg az MSCI Hungary súlya az MSCI Emerging Markets Indexében 0,3050 százalékról 0,3033 százalékra változott.Az MSCI Index átsúlyozása az indexekben szereplő hazai blue chipeket érinti kiemelten, a magyar tőzsdén a blue chipek esetében az elmúlt napok jelentős árfolyammozgásai részben az MSCI index átsúlyozására és az arra való felkészülésére vezethetők vissza.Izgalmas napokat tudhat maga mögött a Mol, az olajtársaság részvényei a múlt héten letörték a 2 930 forint közelében található támaszt, amelynek közelében az elmúlt időszak folyamán többször is elakadt az árfolyam esése. A 2 930-as szint letörése után a Mol az elmúlt hét második felében a 2 820 forintos támasz alá kerülve a csökkenő csatorna alsó trendvonalát is megtesztelte. A pénteki kereskedés végére kissé visszahúzták a részvényt, majd a túladott tartományban járó ezután emelkedéssel próbálkozott meg. A Mol összességében 4,1 százalékos eséssel zárta a múlt hetet. A hétfői jelentősebb emelkedés után a Mol a kedden és szerdán is enyhe eséssel zárt, majd az árfolyam csütörtökön felpattant.

A Richter árfolyama az elmúlt hónapok oldalazása után augusztus elején letörte a korábbi kereskedési sávjának alját jelentő 5 000 forintos szintet, majd ezután az árfolyam a 4 800 forintos szintet is letörte, ami több éves időtávon vizsgálva többször szolgált támaszként és ellenállásként is. A 4 800 forintos szint alá kerülve az esés begyorsult, a jelentős csütörtöki esés után a Richter rövid távon túladottá vált, majd a túladott részvény pénteken felpattant, a Richter így is 2,1 százalékos eséssel zárta az elmúlt hetet. A Richter a mérsékelt hétfői emelkedése után kedden emelkedéssel próbálkozott meg, a lendület végül elfogyott és a részvény a keddi, majd a szerdai kereskedést is eséssel zárta. Az elmúlt napok esése után a Richter árfolyama csütörtökön felpattant és a részvény ismét a 4 800 forintos szint fölé kapaszkodott vissza.

A Mollal és a Richterrel ellentétben az OTP emelkedéssel zárta az elmúlt hetet, a hétfői minimális erősödést követően az OTP 2,9 százalékot esett kedden, az esés mögött nagyobb részben az MSCI átsúlyozás húzódhatott meg. Az esés a szerdai kereskedésben is folytatódott, a bankpapír tegnap 1,3 százalékkal került lejjebb, az OTP ezzel a grafikonon formálódó beszűkülésből lefelé tört ki és az árfolyam a 200 napos mozgóátlag alá került. Az elmúlt napok esései után az OTP árfolyama csütörtökön felpattant és a részvény ismét a 200 napos mozgóátlag fölé kapaszkodott vissza.

A Magyar Telekom a hét első felében oldalazott, majd a részvény a szerdai napot nagyobb, 1,9 százalékos eséssel zárta, az árfolyam ezzel a rövid távú, 415 forint közelében található emelkedő trendvonal közelébe érkezett meg, majd a részvény a csütörtöki kereskedés első felében ismét emelkedéssel próbálkozott meg.