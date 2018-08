Nagy sikerű céget vesz meg a PepsiCo

Ez a 144 dolláros részvényenkénti ár 32%-os prémiumot jelent a Sodastream részvényeinek elmúlt 30 napos kereskedési átlagárához képest.A PepsiCo a lépéssel kívánja segíteni alkalmazkodását a változó fogyasztási szokásokhoz. Egyrészt az amerikai fogyasztók egyre nagyobb része inkább online vásárol, így a vállalatnak új módszereket kell találnia a vásárlók elérése érdekében. Ennek remek módja egy olyan cég felvásárlása, ami a maga nemében, vagyis az otthoni szódakészítéshez szükséges gépek és alapanyagok előállításában élen jár.A másik ok, ami indokolja a Pepsi részéről a felvásárlást, az az egészséges életmód terjedésével párhuzamosan a cukros üdítők folyamatos háttérbe szorulása: ebben az esetben is kiváló alternatívát jelentenek a SodaStream termékei.Hab a tortán, hogy a SodaStream legutóbbi negyedéves jelentése nagyon erősre sikeredett, messze felül múlva az elemzői várakozásokat. Ez is bizonyítja, hogy óriási potenciál van az üzletágban és így az izraeli cégben, amit a PepsiCo is felismert.

A PepsiCo árfolyama