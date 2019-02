Nagy útkeresésben az autóipar - Magyarország nyertesként kerülhet ki

Az autóipari vezetők összesített véleménye szerint még 2040-ben is egy viszonylag kiegyenlített piacot látunk majd a meghajtást illetően: két évtized múlva 30 százalékot képviselnek majd az akkumulátoros autók, 25-öt a hibridek, 23-at az üzemanyagcellás megoldások, de 23 százalékukat még mindig a belső égésű motorok hajtják majd.

Nem csak technológiai akadályok lassítják az elektromos autózás terjedését, de az országok a saját nyersanyag érdekeik mentén különböző irányú szabályozások felé mozdulnak, miközben a fogyasztók igényei lassabban változnak a vártnál. Az viszont biztos, hogy a többféle hajtáslánc párhuzamos létezésére kell felkészülni.Az évente elkészülő felmérésben a KPMG globálisan ezer autóipari felsővezetőt, illetve idén kétezer tipikus fogyasztót is megkérdezett a közlekedés jövőjével kapcsolatos várakozásaikról. A széleskörű vizsgálat ellenére nehéz domináns trendeket meghatározni, az biztos, hogy az autóipari szereplők sok irányba tapogatóznak, a meghajtás, a robotizáció és a szoftverfejlesztés területén, de nem rajzolódik ki egyetlen üdvözítő irány az ágazati szereplők számára. Így a gyártói, beszállítói, de a fogyasztói és szolgáltatói oldalon is érdemes a homogén után egy többdimenziós piacra berendezkedni.Nem könnyíti meg a gyártók helyzetét a szakpolitika sem. Az ágazati vezetők egyetértenek abban, hogy a következő években az állami szerepvállalás meghatározó lesz az útkeresésben, és ebben minden ország azt tartja majd szem előtt, hogy milyen erőforrásokban gazdag. Az Egyesült Államokban a belső égésű motorok és az üzemanyagcellák állnak majd a középpontban, míg Kínában az elektromos autózás, mert az országban nagy mennyiségben áll rendelkezésre akkumulátorgyártó kapacitás.

Mindenki arról beszél, hogy Kínában milyen ütemben nő a tisztán elektromos autók értékesítése, de maguk a kínai ágazati szereplők is úgy vélik, hogy a teljes támogatottság ellenére is csak az autók 35 százaléka lesz ilyen meghajtású 2040-re országukban.

Hidrogénmeghajtás

Az akkumulátor helyett van egy olyan üzemanyagcella, ahol az oxigén reakcióra lép a hidrogénnel (H2), ami áramot és vizet hoz létre. Ez egy kémiai reakció, a víz a kipufogón keresztül távozik, ez az egyetlen kibocsátás.

Zsákutca lehet az önvezető autózás

Mindezek következtében a globális trendek alatt inkább szigetszerű megoldásokat látunk kialakulni, amiben nagy szerepe van az államok támogatáspolitikájának és a fogyasztói elvárásoknak is.A fogyasztók nagy többsége a hibrideket nevezi meg első helyen a következő autóvásárlás kapcsán, második helyen pedig még mindig a belső égésű motorokat preferálják. A tisztán elektromos autókban a zajos médiafigyelem ellenére a teljes fogyasztói bázis csak nagyon kis része hisz. Az elektromos autózással a fogyasztók fő problémája még mindig az ár, ezt követi a töltési lehetőségek szűkössége és a hatótávolság. Az autóipari szakemberek szerint ezekre a problémákra a legjobb választ az üzemanyagcella adja, ezért 79 százalékuk úgy véli, ez lesz a jövő legfontosabb meghajtási módja. Azonban jelenleg éppen ez a technológia nem tud még érdemi eredményeket felmutatni.Ami az önvezetést illeti, a gyártók a mai napig úgy vélik, hogy az önvezető és a hagyományos autóknak hosszú távon nincs helye egymás mellett az utakon, mert ez nem lenne kellően biztonságos, sem elég hatékony. Az önvezető járművek saját közlekedési zónáinak - városrészeknek, vagy közlekedési sávoknak - a kialakítása viszont rendkívül beruházásigényes, ezért a technológia terjedésének szerintük komoly akadályai vannak.A nagy útkeresést követően csődök, felvásárlások és egyesülések, technológiai transzferek időszaka következhet. Ennek lefutása és végeredménye egyelőre homályos a bennfentes szakértők szerint is, de az biztos, hogy egyetlen gyártó sem lesz képes egyedül megoldani a közlekedésben is megjelenő platformszemlélethez szükséges technológiai átmenetet. A technikai paraméterek után a márkaérték jelentősége is csökken és a közlekedési szolgáltatásokban is a legjobb fogyasztói élményt nyújtó megoldások törhetnek előre.Magyarországon minden megvan ahhoz, hogy kivegyük a részünket ebből az útkeresésből. Az idetelepült gyártók képesek hibrid és tisztán elektromos meghajtású járműveket is készíteni, az automatizáltság szintje pedig már most is magas, a BMW gyár beállásával pedig még magasabb lesz. Ráadásul egy ilyen bizonytalan időszakban fontos képesség, hogy ugyanazon a gyártósoron, akár párhuzamosan is készülhetnek hibrid, elektromos és fosszilis üzemanyaggal hajtott modellek.