Nagy változás az Ikeánál - Felülvizsgálták a díjszabásukat Magyarországon

Az Ikea kedden jelentette be, hogy vásárlói visszajelzések nyomán április elsejétől megváltoztatja a házhozszállítás díjazását, ami egyébként élesben bő egy hónapja indult útnak. Vagyis a korábbi árszabás nem sokat élt.Az díjszabás felülvizsgálata azonban nem váratlan, ugyanis Varga-Nagy Eszter, az Ikea Magyarország PR vezetője a társaság február 22-i eseményén már előrevetítette, hogy a vidéki vásárlók jelentős csökkenést tapasztalhatnak.Az áruház a Portfolio-nak elküldte a frissített árszabást, amiből kiderül, hogyA közelebbi területekre rendelők viszont mérsékelt áremeléssel szembesülnek. Az áruházlánc egyúttal egy új árkategóriát is meghatározott, a 750 ezer forint feletti online rendelések esetét. (Ha valaki nem online vásárol, csak az áruházi vásárlását követően kér házhozszállítást, akkor a lenti első táblázat díjszabásával találkozik, csak mindegyik tétel 3000 forinttal kisebb.)

Klikk a képre!

Az első esetben a vevő kiválasztja a termékeket a webshopban, megrendeli a kosarakat és a személyes átvételt választja az általa meghatározott áruházban. Azonban ennek is van díja, 3000 forint.

A másik eset, hogy az egész országra terjedő házhozszállítást választja. Ennek a díja a kosár tartalmának összértékétől és a távolságtól függ. A frissített árlista ugyanúgy 7990 forinttól indul.

A bútoróriás idén indította el az online vásárlás lehetőségét a vásárlók számára, és ezzel megnyílt a vidéki fogyasztók felé is a lánc kínálata. A webáruházas vásárlás során a vevőknek két lehetőségük van:A Pénzcentrum beszámolójából kiderült, hogy a februári eseményen a társaság bejelentette: egy új csomagküldő szolgáltatás bevezetését is tervezi az idén. Ennek a lényege az lesz, hogy kisebb, 60x60-s vagy 120-as csomagot lehet majd házhoz rendelni, azaz minden olyan terméket, ami ekkora dobozokba belefér.A kezdeti egy hónap online vásárlási adataiból (935 vásárlás) az is kiolvasható volt, hogy a személyes vásárlás konyha mániája helyett inkább a nappali ülőbútorok és a különböző hálószobai kiegészítők játszották a főszerepet. Egy átlagos online rendelésre költött összeg egyébként 151 190 forint volt ebben az időszakban.Ebből a táblázatból kiderül, hogy az egyes zónákhoz mely irányítószámok tartoznak: