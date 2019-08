Nagyon csúnya, ami ma megy a tőzsdéken

Pedig tegnap még minden olyan szép volt

Kijöttek a friss eurózóna GDP-adatok, amiből kiderült, hogy a devizaövezet gazdasága csupán 0,2 százalékkal nőtt a második negyedévben, ráadásul Európa és a globális gazdaság egyik motorja, a német eléggé lefulladt, negyedéves alapon tovább zsugorodott a német gazdaság.

Érkezett néhány gyenge kínai makroadat: 17 éve nem nőtt olyan alacsony mértékben a kínai ipar, mint az idei második negyedévben, a 4,8 százalékos adat alaposan elmaradt az 5,8 százalékos várakozástól.

Ma először fordult elő 2007, illetve 2008 óta, hogy a 10 éves amerikai és brit államkötvény hozama a 2 éves hozam alá bukott, azaz inverzzé vált a két hozamgörbe, ez pedig a múltbeli tapasztalatok alapján recessziót jelezhet előre.

Nagy lefordulás napon belül

Tegnap még úgy tűnt, hogy ismét felfelé indulhatnak a részvényárfolyamok, miután az Egyesült Államok bejelentette, egyelőre mégsem vet ki büntető vámokat több tízmilliárd dollár értékű kínai árura, erre emelkedtek nagyot az amerikai tőzsdék, és ma reggel mérsékelten még az európaiak is. Aztán történt néhány dolog:Nap elején még mérsékelten emelkedtek az európai tőzsdék, és a határidős részvényindexek állása alapján a vezető amerikai részvényindexekben is emelkedés volt valószínűsíthető, azonban nap közben masszív lefordulás történt, a DAX például a napi csúcsáról közel 300 pontot, 2,5 százalékot esett. Nem a német tőzsde az egyetlen, amelyik lefordult, az európai részvényindexek többsége 1 százalék feletti mínuszban áll, a legnagyobb mértékben a lengyel WIG esik.

Elsősorban a ciklikus szektorokba tartozó vállalatok részvényárfolyama esik, ütik az autógyártók, a pénzintézetek, tech cégek papírjait.

Az autógyártókat ma újra elővették, ott több tényező is negatívan hat, az elmérgesedő kereskedelmi konfliktus hatásai már több fontos régióban, így Észak-Amerikában és Kínában is csökkennek az eladások, ráadásul a szigorodó környezetvédelmi normákkal és az autóipar elmúlt 100 évének egyik legnagyobb átállásával (elektromos autózás, önvezető autózás) is meg kell küzdeniük a gyártóknak.

A bankszektor is büntetőpadra került, több nyugat-európai nagybank részvényárfolyama 2-4 százalék mínuszban áll, az esésben az élen a német bankpapírok állnak, nyilván a gyenge második negyedéves GDP-adat miatt büntetik a Commerzbankot és a Deutsche Bankot, de újra előkerült egy másik téma is, a szeptemberi ülésén az EKB tovább csökkentheti a betéti kamatot, ami masszív veszteséget okozhat a nyugat-európai bankoknak.

A régióban a Raiffeisen esett a legnagyobbat, az osztrák bankra az eddig optimistának mondható JP Morgan csökkentett célárat, az osztrák bankpapír árfolyama idén már 13 százalékkal került lejjebb.

A magyar tőzsde 1,3 százalékkal került lejjebb, ami elsősorban a messze legnagyobb komponens, OTP gyenge teljesítményének tudható be.