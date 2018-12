Az olajpiacon is az eladók diktálnak, amely döntően a túlkínálat miatti aggodalmakkal, valamint a világgazdaság lassulásával kapcsolatos félelmekkel magyarázható elsősorban. A WTI árfolyama 3 százalékot, míg a Brent árfolyama 3,3 százalékot zuhant csütörtökön.

Az S&P 500 értéke 1,7 százalékot, a Dow Jones értéke 2 százalékot, míg a Nasdaq értéke 2,2 százalékot esett a szerdai záráshoz képest. Mindez egyben azt is jelenti, hogy a vezető amerikai tőzsdék 14-16 havi mélypontjukra zuhantak a mai kereskedésben.

Mindezek együttes hatására az S&P 500 értéke 1,1 százalékot, a Dow Jones értéke 1,4 százalékot, míg a Nasdaq értéke 2,2 százalékot esett a szerdai záráshoz képest. A technológiai cégeket tömörítő Nasdaq zuhanása egyben azt is jelenti, hogy nagyon közel kerültünk ahhoz, hogy hivatalosan is medvepiacról beszüljünk.

Csütörtökön folytatódik az esés az amerikai tőzsdéken, miután a Fed az előzetes várakozásoknak megfelelően 25 bázispontos kamatemelést hajtott végre egy nappal korábban. Az esés mögött döntően az húzódhatott meg, hogy a Fed a piaci várakozásoknál valamelyest héjábbnak mutatkozott, ami Jerome Powell kommunikációjában is tükröződött, vagyis a döntéshozók nem szándékoznak felhagyni a szigorítással. A Fed elnöke kijelentette, egy kis piaci volatilitás valószínűleg nem fog maradandó nyomot hagyni a gazdaságon.

A Fed kamatemelése és a folytatódó monetáris szigorítás alaposan elrontotta a részvénypiacok hangulatát, a tengerentúli tőzsdék szerdai esése után a távol-keleti börzék is lejjebb kerültek ma, míg az irányadó európai részvényindexek is esnek csütörtökön. A borús részvénypiaci hangulatban a BUX is esett, a hazai blue chipek kivétel nélkül lejjebb kerültek ma, míg a leggyengébben ezúttal a Mol teljesített.

