Nagyon erős a magyar Audi-sztrájk, megtörheti a németeket

A hazai járműipar kilátásai is terítékre kerülnek a Portfolio-MAGE Járműipar 2019 konferenciáján. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

2007 április, Skoda, Csehország

Munkavállalók követelése: 17 százalékos béremelés

Munkaadó ajánlata: két részletben 10 százalékos béremelés

Sztrájk időtartama: egynapos figyelmeztető sztrájk a cseh üzemekben (Mladá Boleslav, Vrchlabí, Kvasiny)

Megállapodás: 2007. április 1-ig visszamenőleg átlagosan 12,7 százalékos béremelés, 2008 végéig rögzített bérmegállapodás, 2008-ra egyszeri 2500 cseh korona juttatás, magasabb munkaadói befizetés a vállalati nyugdíjalapba

Bár a Volkswagen-csoport kelet-európai alkalmazottainak keresete jellemzően meghaladja az adott ország átlagbérét, a konszernen belül masszív különbségek alakultak ki, a kelet-európai munkavállalók jellemzően a felét-negyedét keresik annak, mint németországi kollégáik. A cégen belüli bérfeszültség miatt az elmúlt években több alkalommal fenyegettek sztrájkkal, vagy léptek sztrájkba a VW-csoporthoz tartozó üzemek dolgozói. A tapasztalatok szerint a konszern igyekszik elkerülni a sztrájkot, és a szakszervezetekkel a háttérben folytatott egyeztetéseken a munkaadói és a munkavállalói oldal ajánlata között nagyjából félúton megállapodni. Hossza alapján a 2017-es szlovákiai sztrájk hasonlít eddig leginkább a magyarhoz, bár végül mindkét oldal engedett, 6 nap sztrájk után végül a munkaadók követeléseihez közelebb álló bérfejlesztésre került sor.Az alábbiakban összegyűjtöttük, melyik országban hogyan állapodott meg a VW-konszern a munkavállalókkal.Nem tartott sokáig a 2007 áprilisi sztrájk a Skoda csehországi üzemeiben, a munkaadó és a munkavállalókat képviselő szakszervezetek több napnyi egyeztetés és egy napnyi részleges figyelmeztető sztrájk után megállapodásra jutottak. A munkavállalók a hónap elejéig visszamenőleg átlagosan 12,7 százalékos béremelést kaptak, az új bérszerződés 2008 végéig rögzítette a béreket. S béremelésen felül a munkavállalók egy egyszeri, 2500 cseh koronás juttatást is kiharcoltak, ráadásul a megállapodás értelmében nőtt a munkáltatói befizetés részaránya a vállalati nyugdíjalapba. Egyébként már a megállapodás előtt is az országos átlagnál jobban kerestek a Skoda dolgozói, a 22 000 koronás átlagfizetésük 2000 koronával haladta meg az országos átlagbért. A részleges sztrájk több száz autós kiesést jelentett a Volkswagen konszernnek, a sztrájk napján a szokásos 2500 helyett csupán közel 900 autót gyártottak a mladá boleslavi üzemben.

Skoda, Mladá Boleslav Fotó: Skoda

2016 április, Skoda, Csehország

Munkavállalók követelése: -

Munkaadó ajánlata: -

Sztrájk időtartama: nem került sor sztrájkra

Megállapodás: 2 év alatt összesen átlagosan 11 százalékos béremelés, az éves bónuszon felül átlagosan közel 1300 eurós extra juttatás

2016-ban is sztrájkkal fenyegettek a Skoda szakszervezetei, de abban az évben is sikerült megállapodást kötnie a munkaadói és a munkavállalói oldalnak. Az eredmény 2 év alatt összesen átlagosan 11 százalékos béremelés, ami akkori lapértesülések szerint közel 100 millió eurós emelkedést okozott a konszern bérköltségében.

Skoda, Mladá Boleslav Fotó: Skoda

2017 április, Volkswagen, Szlovákia

Munkavállalók követelése: 2 év alatt 16 százalékos béremelés

Munkaadó ajánlata: 8,7 százalékos béremelés

Sztrájk időtartama: 6 napos sztrájk

Megállapodás: átlagosan 14,1 százalékos béremelés, 2018 novemberig három lépésben végrehajtva, dolgozónként 500 euró extra bónusz, plusz egy szabadnap

A szlovákiai Volkswagen-üzem 25 éves történetében először került sor sztrájkra 2017 áprilisában, akkor a gyár 12 300 dolgozójából közel 10 ezer vett részt az átmeneti munkabeszüntetésen, olyan fontos prémium modellek gyártása is szünetelt, mint a Porsche Cayenne, VW Touareg vagy az Audi Q7. A szlovák üzemben akkor naponta közel ezer autó gördült le a gyártósorokról, vagyis a leállás közel 6 ezer darabos kieséssel járt (amit később részben extra műszakokban pótoltak). Végül mindkét oldal engedett, a munkaadó és a munkavállalók több lépcsőben végrehajtott (2017 áprilistól 4,7 százalékos, 2018 januártól újabb 4,7 százalékos, 2018 novembertől újabb 4,1 százalékos béremelés), összesen 14,1 százalékos béremelésben egyeztek meg. A szakszervezetek akkori tájékoztatása alapján a szlovák VW-üzemben a fizikai dolgozók átlagosan 1800 eurót kerestek a béremelést megelőzően, ami nagyjából duplája az országos átlagbérnek, de jelentősen elmarad a hasonló munkakörben foglalkoztatott németországi dolgozók havi 4200 eurós bérétől.

Volkswagen, Pozsony Fotó: Volkswagen

2018 április, Skoda, Csehország

Munkavállalók követelése: 14 százalékos béremelés

Munkaadó ajánlata: 8 (később 10) százalékos béremelés

Sztrájk időtartama: nem került sor sztrájkra

Megállapodás: 2018. április 1-ig visszamenőleg átlagosan 12 százalékos béremelés, 2019 márciusig rögzített bérmegállapodás ezen felül egyszeri 2600 eurós juttatás

A menedzsment és a szakszervezetek között folyó, több hétig tartó tárgyalások után az utolsó pillanatban sikerült elkerülni tavaly áprilisban a sztrájkot a Skoda üzemeiben, végül a munkaadói és a munkavállalói oldal is engedett követeléseiből, a megállapodás értelmében átlagosan 12 százalékos béremelésre került sor, és egyszeri 2600 eurós juttatást is kaptak a Skoda dolgozói.

Skoda, Mladá Boleslav Fotó: Shutterstock

2019 január, Audi, Magyarország

Munkavállalók követelése: az alapbéremelést kombinált béremelés alkalmazásával 18 százalékkal, de havi legalább 75 ezer forinttal emeljék meg már 2019-ben

Munkaadó ajánlata: 2 év alatt 11+11 százalékos béremelés, vagy 2019-ben 10-15 százalék közötti sávos emelés és 2020-ban egységes 5 százalékos emelés

Sztrájk időtartama: 2018. január 24. óta

Megállapodás: egyelőre nincs

Január 24-e óta tart a sztrájk az Audi győri üzemében. A munkaadó és a munkavállalók álláspontjai nem közeledtek, a tegnapi tárgyaláson sem született megállapodás, pedig a munkaadó 2 ajánlatcsomagot is letett az asztalra, a sztrájkot szervező Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) azonban mindkettőt elutasította. A magyarországi sztrájknak már konszernszinten is komoly hatásai vannak, az Audi központi, ingolstadti üzemében leállt a gyártás, a heilbronn melletti üzemben kedden és szerdán szünetel a gyártás, de a hét közepétől a neckarsulmi üzemben is kérdéses a további termelés.

Audi, Győr Fotó: Audi