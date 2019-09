Nagyon furcsa dolgot csinált az Apple, de csak első ránézésre

Újraindultak a kötvénykibocsátások az Apple-nél, két év kihagyás után ismét kilépett a kötvénypiacra az amerikai technológiai óriás. Nagy szüksége valóban még most sem volt rá, hiszen hatalmas készpénzállományon ül, de nem lehet hibáztatni azért, hogy a jelenlegi hozamkörnyezetben igyekszik kihasználni az olcsó finanszírozási lehetőségeket.Az Apple jelenleg 210 milliárd dollárnyi készpénzzel rendelkezik a második negyedév végi adatok alapján. Ebből 50 milliárd dollárt tesz ki konkrétan a készpénz-és készpénzegyenértékes, 44 milliárd dollárt a forgóeszközök között tartott értékpapírok, a befektetett eszközök között pedig 116 milliárd dollárnyi értékpapír szerepel. Vannak közte amerikai államkötvények, vállalati értékpapírok, illetve ABS-ek (eszközzel fedezett értékpapírok) is.Az Apple jelentős osztalékot fizet és sokat költ saját részvények vásárlására is ( a második negyedévben 21 milliárd dollárt). Készpénzállománya mégsem igazán csökken, részben mert rendkívül erős készpénztermelő-képességgel működik, részben pedig azért, mert olcsó hitelekből is meg tudja oldani. Az Apple közleménye szerint a kötvénykibocsátásból befolyó összeget részvény-visszavásárlásokra, osztalékfizetésre, tőkeberuházásokra, akvizíciókra és a lejáró hitelek visszafizetésére költi majd.Most egyvezényelt le az Apple, 3-30 éves lejáratig bocsátott ki kötvényeket. Hatalmas volt a túljegyzés (25 milliárd dollár), eredetileg csak 4-5 milliárd dollár közötti kötvénykibocsátással számolt az Apple, de a nagy érdeklődés fényében megemelte a mennyiséget. A nagy kereslet és a viszonylag alacsony kínálat lefelé nyomta a hozamfelárat, így az Apple az egyébként is alacsony hozamkörnyezet mellett is különösen olcsón jutott pénzhez. A 10 éves kötvény 78 bázispontos, a 30 éves kötvény pedig 103 pontos hozamfelárral kelt el a 10 és 30 éves amerikai államkötvény hozamához képest. Ez az Apple várakozásait is felülmúlta, a cég 125 bázispontos spreadet célzott meg a 30 éves kockázatmentes hozamhoz képest. Az Apple 2,99 százalékos kamatot fizet majd a 30 éves kötvényei után, összehasonlításképp 2015-ben még 3,45 százalékos hozam mellett tudta eladni a 30 éves kötvényeit. Az 1,5 milliárd dolláros kibocsátásnál egy éves szinten 7 millió dolláros megtakarítást jelent a kamatfizetési kötelezettségben, ami a 3 évtized alatt összesen 200 millió dollár.Idén az Apple 2 milliárd dollárnyi kötvényére esedékes a lejárat, jövőre pedig mintegy 10 milliárd dollárnyi kötvénye jár le a Bloomberg adatai szerint, részben ezeket refinanszírozza majd a kötvénykibocsátással.Nem az Apple az egyetlen, amely most kihasználja az alacsony hozamkörnyezetet. Soha nem látott számú, összesen 21 amerikai, befektetési kategóriás vállalat bocsátott ki kötvényeket kedden, összesen 27 milliárd dollár értékben és szerdán is lezajlott még néhány, így a héten mintegy 54 milliárd dollárra rúghatnak az amerikai kötvénykibocsátások.