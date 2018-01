Nagyon megbánhatta Buffett tegnap, hogy a légitársaságokra fogadott

A United Continental Holdings árfolyama 11 százalékot, a Delta Air Lines 5 százalékot, a Southwest Airlines 4,7 százalékot, az American Airlines pedig 6 százalékot esett a tegnapi kereskedésben.

lehetetlenség sokkal okosabbnak lenni, mint a legostobább versenytársad.

Tegnap a United Airlines agresszív terjeszkedési tervet jelentett be. A légitársaság ezzel azt akarta demonstrálni, hogy képes a növekedésre, ehelyett a befektetők megijedtek, hogy árversenyt generál és csökkennek a jegyárak, illetve hogy milyen költségekkel jár majd a kapacitásbővítés.A négy cégben összesen 11 milliárd dollárnyi részesedéssel rendelkezett még a keddi záráskor Warren Buffett cége, a Berkshire Hathaway, de a tegnapi eladási hullám miatt 727 millió dollárral csökkent a részesedés értéke.Warren Buffett híresen kerülte a légitársaságokat az elmúlt két évtizedben. 1989-ben vett US Airways-részvényeket, pontosabban elődjében a USAirben. Akkor 358 millió dollárért vásárolt elsőbbségi részvényeket, de nem sokkal később sokat vesztett értékéből a befektetés. 1995-ben nagy leírást volt kénytelen eszközölni Buffett, 89,5 millió dollárra csökkentette a részesedés értékét, vagyis közel a negyedére. Végül mintegy 250 millió dolláros nyereséggel zárta az ügyletet, de mély nyomokat hagytak benne az események, az egész légiközlekedési szektortól elriasztotta 20 évre a befektetési gurut. 1989 és 1996 között mindegy egyes befektetőknek írt levelében elmondta, hogy mekkora hiba volt. Akkor azzal magyarázta, hogy szerinte a légitársaságok "kamikaze" árazást folytatnak és2007-ben ismét előkerült a téma és akkor is hangsúlyozta Buffett, hogy miért nem jó légitársaságba fektetni. Egy olyan iparágról van szó, ahol a gyors növekedés tőkeigényes, viszont nem, vagy alig csinálnak profitot a légitársaságok.2016 végén mégis meggondolta magát és részesedést vett amerikai légitársaságokban. Összességében nem volt rossz döntés, hiszen még a tegnapi eséssel is szemmel látható árfolyamemelkedést könyveltek el azóta a nagy amerikai légitársaságok. A piaci környezet kedvezett nekik, hiszen az olajár tartósan alacsony volt, a gazdasági növekedés időszaka pedig még kitartott.