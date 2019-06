Nagyon rosszul indul a Boeingnek a párizsi légi show

A Paris Air Show A párizsi légikiállítás-és vásár egy többnapos rendezvény Párizs Le Bourget repülőterén, ami minden páratan évben kerül megrendezésre. Idén június 17-e és június 23-a között zajlik le. A kiállításon a nemzetközi repülési és űrkutatási piacra gyártó vállalatok többsége képviselteti magát és rendszeresen bemutatnak új géptípusokat itt. A gyártók jellemzően jelentős megrendelésekre kötnek szerződéseket az eseményen.

A Boeing sejtette, hogy nem lesz története legjobb párizsi légi kiállítása a mostani, de még a vártnál is rosszabbul alakul egyelőre, az első nap tapasztalatai alapján. Eddig ugyanis egyetlen egy darab gépre sem kapott megrendelést az amerikai repülőgépgyártó. Mindössze annyi történt, hogy a GE repülőgép-lízinggel foglalkozó leányvállalata, a GECAS a korábbi, 10 darab 737-900-as gépre vonatkozó megrendelését cserélte teherszállító gépekre.Miközben legnagyobb versenytársa, az Airbus már összesen 123 gépre szóló megrendelést és opciós szerződést zsebelt be az első napon is. Csak az Air Lease Corporation 100 gépre adott le megrendelést, mintegy 11 milliárd dollár értékben.A Boeing vezérigazgatója, Dennis Muilenburg a CNBC-nek ezt nyilatkozta, hogy ez az esemény most nem a megrendelésekről szól, hanem arról a lehetőségről, hogy visszanyerje a vásárlói és a beszállítói bizalmát azután, hogy a 737 Max típusú gépeit a földre kellett parancsolni.Márciusban, amikor az etióp légitársaság gépe lezuhant, szinte azonnal a földre parancsolták a világ összes Boeing 737 Max típusú gépét, mivel öt hónappal korábban egy kísértetiesen hasonló baleset történt. A két tragédiában összesen 346 ember vesztette életét. Az első sejtés a, hogy a szenzoroktól érkező hibás adatok hozhatták működésbe az átesést megakadályozni hivatott rendszert, ami végül az etióp gép lezuhanásához vezetett nem sokkal a felszállás után.